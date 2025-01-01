Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис MeidasTouch у соцмережі Х, раніше відомої як твітер.

До теми Tesla Cybertruck вибухнув і зайнявся біля готелю Трампа в Лас-Вегасі

Яким був момент вибуху Tesla Cybertruck у Лас-Вегасі

На відео можна побачити, як близько 08:39 за місцевим часом (18:39 за київським) поблизу готелю Trump International у Лас-Вегасі вибухає автівка. Це сталося безпосередньо біля входу в будівлю готелю.

Попередньо, у багажнику електроавто були феєрверки, які здетонували. Водій, за попередніми даними, загинув. Іншою версією може бути вибух акумулятора в автівці.

Момент вибуху Tesla Cybertruck у Лас-Вегасі / Відео з акаунту MeidasTouch у соцмережі Х

У поліції Лас-Вегаса заявили, що наразі веде "розслідування" інциденту, а пожежу на місці події вже ліквідовано.

Наразі ні Дональд Трампа, ні Ілон Маск не коментували вибух автівки. Водночас син новообраного президента Ерік Трамп у дописі у соцмережі Х заявив, що "безпека гостей і персоналу готелю залишаються пріоритетом" для мережі родини.

Ми висловлюємо нашу щиру вдячність пожежній службі Лас-Вегаса та місцевим правоохоронним органам за швидку реакцію та професіоналізм,

– написав він.

Займання автівки біля готелю Трампа / Відео з акаунту @DarrigoMelanie

До слова, у США також 1 січня сталася трагедія у Новому Орлеані. Там чоловік автівкою в'їхав у натовп, внаслідок чого загинуло 10 людей. Його особу вже ідентифікували, а в транспортному засобі виявили прапор ІДІЛ та гвинтівки. Самого підозрюваного ліквідувала поліція.