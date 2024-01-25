Стало відомо, що 20 членів комітету підтримали "Акт з відновлення економічного процвітання та можливостей (REPO) для українців".

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Отже, якщо законопроєкт успішно пройде всі етапи голосування в Сенаті та Палаті представників, та отримає підпис президента Джо Байдена – це відзначиться як історичний момент. Відтак, це стане першим захопленням активів ЦБ країни, з якою США не перебуває у стані війни.

Чи підтримають законопроєкт далі

Крім того, Бен Кардін, який очолює комітет з закордонних справ Демократичної партії в Сенаті, висловив оптимізм щодо підтримки законопроєкту. Він підкреслив, що цей законопроєкт знаходить широку підтримку як у демократів, так і у республіканців у обох палатах Конгресу, а також від адміністрації Байдена.

Цікаво! Єдиний голос "проти" належав сенатору-республіканцю Рендому Полу.

Згідно з рішенням комітету у справах закордонних питань Палати представників, було прийнято аналогічний законопроєкт. Це сталося за широкою підтримкою представників обох політичних партій.

Сенатор Кардін виразив упевненість у тому, що Сенат, де більшість належить демократам, і Палата представників, де переважають республіканці – зможуть узгодити свої погляди і вирішити розбіжності між двома законопроєктами.

Що відомо про заморожені активи Росії

Нагадаємо, що ЄС, США, Японія та Канада заморозили близько 300 мільярдів доларів активів російського ЦБ у 2022 році. При цьому: