Получит ли Украина активы России

Решение по передаче российских замороженных активов Украине пока не принято. Однако США поддерживают такую инициативу.

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Администрация президента США Джо Байдена считает, что замороженные средства России должны быть израсходованы на восстановление Украины. Сейчас заблокировано близко 300 миллиардов долларов. Большинство этих денег находятся на европейских счетах.

Законопроект предоставит исполнительной власти полномочия, необходимые для ареста российских суверенных активов в пользу Украины,

– говорится в записке Совета национальной безопасности США в Конгресс

Байден начал активнее поддерживать эту инициативу после того, как республиканцы заблокировали предоставление Украине 60 миллиардов долларов. По словам представителей республиканской партии, для Вашингтона, эта помощь – финансовое бремя.

Напомним! Республиканцы считают, что такая денежная помощь Украине может повлечь за собой нестабильность доллара. А это, в свою очередь, будет вредить репутации финсистемы США.

Как Европа относится к передаче активов

Правительство США отмечает, что решение о передаче активов должно соглашаться со всеми участниками G7. Безусловно, самый большой голос у Европы, которая сохраняет 200 миллиардов долларов. Новое заседание стран G7 состоится в ближайшее время.

В Financial Times сообщают, что Вашингтон инициировал проверку механизма конфискации российского имущества В частности, должно быть решено как лучше использовать эти средства.

Нужно понимать, что эти 300 миллиардов долларов – не единственные замороженные деньги России. Например, еще в 2022 году были заблокированы активы в суме 260 миллиардов евро. Интересно, что к этой блокировке присоединилась и Австралия.