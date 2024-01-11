Своими соображениями об этом с 24 Каналом поделился экономист, член совета НБУ Василий Фурман. Он отметил, что замедление глобального экономического роста в 2023 году не стало неожиданностью для экономистов.

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Что показывает отчет Всемирного банка

Еще в 2015 году ООН объявила о программе "Цели устойчивого развития", которая в 17 пунктах отмечает, как улучшить жизнь человечества и, в частности, беднейших слоев населения. По оценкам ООН, тогда более 700 миллионов человек в мире жили менее чем на 1,90 долларов в день (около 42 гривен в 2015 году и около 72 гривен в 2023 году).

Однако из-за пандемии, вызванной коронавирусом, а также войны в Украине и Израиле, мировая экономика растет медленнее, чем ожидалось, а количество бедных людей в мире не удается уменьшать в соответствии с намерениями ООН. Поэтому в организации отмечают, что 2020-е могут стать десятилетием упущенных возможностей в преодолении мировой бедности.

Обратите внимание! Если в течение 2000-х годов темпы роста мировой экономики достигали 4,5%, то в 2020-х темпы роста замедлились до 2 – 3%.

"(К названным Всемирным банком факторам замедления роста мировой экономики – 24 Канал) можно добавить еще два фактора. Во-первых, демографический: население планеты стареет, и это негативно влияет на экономический рост. Во-вторых, зеленая энергетика и экология: многие страны тратят значительные ресурсы на то, чтобы сделать нашу планету более "зеленой". Это вполне правильное решение, но оно также влияет на рост экономики", – отметил Фурман.

Почему цели ООН на 2030 год были такими амбициозными

Для экономик отдельных стран или даже отдельного бизнеса максималистские цели в планировании вполне нормальны. Однако на пути к их выполнению могут стать непредсказуемые вызовы, обусловливающие необходимость пересмотра поставленных целей.

"В начале 2020 года почти все страны ожидали экономического роста. А затем ковид просто перечеркнул эти прогнозы, и произошло значительное падение экономик по всему миру", – напомнил Фурман.

Другим весомым фактором перемен в мировом экономическом росте является Китай, вторая экономика мира. Долгое время средний темп экономического роста Китая составил около 10%, что делало его драйвером экономического прогресса в мире. Теперь же рост Китая замедляется до 4 – 5%, а внутри него самого бушуют немалые проблемы на рынке недвижимости.

Какие экономические показатели прогнозируют для Украины и других стран.