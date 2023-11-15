Экономика в 2023 году

Прогнозируется экономический рост Украины в течение следующих лет – до 3,7% в 2024 году и до 6,1% в следующем 2025 году. Об этом стало известно по осеннему экономическому прогнозу для стран ЕС, а также для Украины и других стран-кандидатов на вхождение в ЕС. 24 Канал.

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Несмотря на вызовы, вызванные российской агрессивной войной, экономика Украины продемонстрировала выдающуюся устойчивость в 2023 году, благодаря исключительному урожаю, правительственным стимулам, подкрепленным поддержкой от международных партнеров, а также соблюдению властями обязательств по обеспечению макроэкономической стабильности,

– говорится в сообщении.

При лучшем сценарии, если условия для восстановления страны будут достигнуты раньше, чем ожидается, это окажет положительное влияние на приток инвестиций и экспортную активность.

Как отмечается в европейском прогнозе, устойчивость украинской экономики в 2023 году "удивила", учитывая постоянные атаки со стороны России на критическую инфраструктуру и цепи поставок. Это связано с адаптивностью и устойчивостью украинских потребителей и бизнеса к вызовам войны.

Кроме того, продолжительность зернового соглашения до июля 2023 года, наличие "коридоров солидарности" с Европейским Союзом и значительный сбор урожая способствовали поддержанию экономической активности в Украине.

Уровень инфляции

По оценке Еврокомиссии, инфляция в Украине быстро снижалась в течение 2023 года – от показателя годовой инфляции. у 26,6% в декабре 2022 года до 7,1% в сентябре 2023 года.

По прогнозу этот показатель будет в дальнейшем снижаться – к 7,6% в 2025 году. Ожидается, что это произойдет благодаря уменьшению давления на сферу производства и гибкой монетарной политике государства.

ВВП Украины

Согласно прогнозам, в 2023 году ВВП Украины может достичь 4,8%, что окажется ощутимо выше, чем прогнозируемые показатели в весеннем заключении Европейской комиссии.

Ожидается, что основными катализаторами этого роста станут система частного потребления и государственные инвестиции, в частности, в процессе восстановления и восстановления страны.

Важно! С начала российского военного вторжения ЕС продолжает оказывать Украине существенную политическую, экономическую, финансовую, гуманитарную и военную поддержку. С февраля 2022 года ЕС и страны-члены оказали Украине помощь более чем на 82 млрд евро.

Рынок труда

Стабилизация также наблюдается на рынке труда в Украине. Происходит это благодаря относительно небольшим объемам миграции и частичному возвращению перемещенных лиц в их места жительства. Однако значительная часть людей, оставшихся без постоянного местожительства, продолжает оставаться серьезным рисковым фактором для рынка труда. Эта ситуация приводит к дефициту рабочей силы в определенных отраслях экономики и разных регионах страны.