Кризис компания и обвал состояния
Проблемы Evergrande могут стать крупнейшим корпоративным крахом в истории Китая. До недавнего времени гигант возглавлял бум на рынке недвижимости, а уже сейчас его акции распродают за бесценок.
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Сейчас состояние основателя Evergrande Хуэй Ка Яна составляет 979 миллионов долларов, оно упало на 98%. У компании также много долгов, поэтому ее акции продают всего лишь по 3 цента за штуку. С августа этот показатель упал на 86%.
Кредиторы внимательно следят за состоянием Хуэя, ведь в случае полного краха компании они хотят обеспечить себе возврат хоть какой-то доли капитала. Что касается совершенных магнатом преступлений, то расследование еще продолжается,
– сообщают аналитики.
Еще в 2017 году состояние Хуэйя составляло 42 миллиарда долларов, он был вторым самым богатым человеком Азии. Сейчас он находится под постоянным наблюдением полиции, что делает шансы на то, что у его компании будут хоть какие-то перспективы, крайне низкие. 30 октября магнат должен предстать перед судом, и там же будет рассматриваться вопрос о полной ликвидации Evergrande.
Может ли Хуэй спастись
Если с Хуэя снимут обвинения и позволят остаться в компании, существует возможность провести реструктуризацию долгов. Если же суд решит ликвидировать компанию, то все активы получат кредиторы, а акционеры останутся ни с чем.