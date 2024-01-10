Официальный курс 10 января

За данным Нацбанка, официальный курс 10 января достиг 38,22 гривны за доллар. Стоимость выросла на 3 копейки против курса 9 января.

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Что касается евро, то на сегодняшний день цена достигла 41,81 гривны, что на 3 копейки больше, чем было вчера.

Каким будет официальный курс доллара и евро 11 января:

Доллар – 38,19 гривны,

Евро – 41,80 гривны.

Курс на наличном рынке

По состоянию на утро 10 января доллар стоит:

в банках покупка составляет 38,4 гривны , а продажа – 39,30 гривны.

покупка составляет , а продажа – В обменниках : покупка – на уровне 38,90 гривны , а продажа – 39,50 грн.

: покупка – на уровне , а продажа – На черном рынке: покупка – 39,25 гривны, а продажа – 39,40 гривны.

Что будет с курсом после задержки международной помощи

В эфире телемарафона гендиректор Advanter Group Андрей Длигач рассказал, что курс не будет сильно колебаться даже при вероятной задержке международной помощи. Все потому, что НБУ накопил достаточное количество резервов.

Андрей Длигач Доктор экономических наук, генеральный директор Advanter Group Мы получаем и переводы наших трудовых мигрантов, которые в прошлом году почти 10 миллиардов долларов были отправлены в Украину.

Обратите внимание! Резервы национального банка являются рекордными на текущий момент – по состоянию на 5 января 40,5 миллиарда долларов по информации регулятора. Соответственно, достаточно ресурса, чтобы удержать курс доллара.

Интересно, что Длигач отметил, что украинцы, зарабатывающие за границей и присылающие средства, поддерживают экономический сектор Украины.