Официальный курс 9 января

За данным Нацбанка, официальный курс 9 января достиг 38,19 гривны за доллар. Стоимость выросла на 12 копеек против курса 8 января.

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Что касается евро, то на сегодняшний день цена достигла 41,79 гривны, что на 22 копейки больше, чем было в пятницу.

Каким будет официальный курс доллара и евро 10 января:

Доллар – 38,22 гривны,

Евро – 41,81 гривны.

Курс на наличном рынке

По состоянию на утро 9 января доллар стоит:

в банках покупка составляет 38,4 гривны , а продажа – 39,30 гривны.

покупка составляет , а продажа – В обменниках : покупка – на уровне 38,90 гривны , а продажа – 39,50 грн.

: покупка – на уровне , а продажа – На черном рынке: покупка – 39,25 гривны, а продажа – 39,40 гривны.

Что было с долларом в декабре

Курс наличного доллара в декабре 2023 г. вырос на 0,4%. Следовательно, он составлял 37,83 гривны. Стоит отметить, что в прошлом году НБУ ввел ряд важных новшеств по курсу:

Следовательно, с 1 декабря Нацбанк снял ограничения с финансовых учреждений на продажу наличной валюты.

Таким образом, у банков появилась возможность снизить курс.

При этом стоимость доллара при интервенциях выросла с 36,18 до 37,21 гривны за доллар. А в конце декабря этот показатель был уже 38 гривен за доллар.

Напоминаем! В течение 2023 года средний наличный курс евро также снизился, всего на 1,5% и составил 41,17 гривны. В 2022 году этот показатель был 41,81 гривны.