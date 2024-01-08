Официальный курс 8 января

За данным Нацбанка, официальный курс 8 января достиг 38,07 гривны за доллар. Стоимость упала на 3 копейки против курса 5 января.

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Что касается евро, то на сегодняшний день цена достигла 41,57 гривны, что на 9 копеек меньше, чем было в пятницу.

Каким будет официальный курс доллара и евро 9 января:

Доллар – 38,19 гривны,

Евро – 41,79 гривны.

Курс на наличном рынке

По состоянию на утро 8 января доллар стоит:

в банках покупка составляет 38,4 гривны, а продажа – 39,25 гривны.

покупка составляет 38,4 гривны, а продажа – 39,25 гривны. В обменниках : покупка – на уровне 38,80 гривны, а продажа – 39,60 гривны.

: покупка – на уровне 38,80 гривны, а продажа – 39,60 гривны. На черном рынке : покупка – 39,10 гривны, а продажа – 39,30 гривны.

НБУ будет сглаживать чрезмерные и опасные колебания

В эфире телемарафона банкир Андрей Пышный сообщил, что курс в течение нового года будет колебаться в зависимости от влияния внешних факторов (сезонность и изменения внутри рынка), передает 24 Канал.

Также глава НБУ добавил, что регулятор ставит своей целью удерживать курсовую стабильность и в дальнейшем популяризировать гривну. Одним из важных изменений в 2023 году он назвал переход от фиксированного к управляемому гибкому курсу.

Андрей Пышный Председатель Национального Банка Украины Если эта разница существенна, возникает арбитраж, спекуляция и невозможность обеспечить курсовую устойчивость и, что важно, формировать ожидания стабильности.