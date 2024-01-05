Официальный курс 5 января

За данным Нацбанка, официальный курс 5 января достиг 38,04 гривны за доллар. Стоимость упала на 7 копеек против курса 4 января.

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Что касается евро, то на сегодняшний день цена достигла 41,66 гривны, что на 6 копеек больше, чем было вчера.

Каким будет официальный курс доллара и евро 8 января:

Доллар – 38,07 гривны,

Евро – 41,57 гривны.

Курс на наличном рынке

По состоянию на утро 5 января доллар стоит:

В банках покупка составляет 38,3 гривны , а продажа – 39 гривен.

, а продажа – В обменниках: покупка – на уровне 38,40 гривны , а продажа – 39,27 гривны.

, а продажа – На черном рынке: покупка – 39,05 гривны, а продажа – 39,20 гривны.

Ажиотаж на валюту

Как сообщают в Нацбанке, сейчас среди населения царит определенное волнение по поводу задержки международной помощи, поэтому спрос на валюту растет. Кроме того, на ситуацию влияет то, что длится период предоставления бюджетных выплат.

Благодаря приспособлению валютного рынка к режиму управляемой гибкости курса, Национальный банк постепенно увеличивает курсовые колебания. В то же время благодаря сложившимся предпосылкам такие колебания не угрожающие,

– заметил регулятор.

Интересно, что сейчас колебания валюты меньше, чем до полномасштабного вторжения.

А в НБУ объясняют, что национальная валюта становится крепче, потому что укрепляется баланс между спросом и предложением.

В то же время негативно на курс гривны может повлиять:

традиционный рост количества импорта перед праздниками;

усиление спроса на энергоносители;

уменьшение дефицита государственного бюджета, повлекшее незначительную девальвацию гривны.

Впрочем, по словам заместителя директора по торговле ценными бумагами инвесткомпании Dragon Capital Сергея Фурсы, такие события относительно нацвалюты имеют и положительные стороны. И здесь объяснение простое – в таком случае увеличиваются внутренние поступления в бюджет.

Сергей Фурса Заместитель директора по торговле ценными бумагами инвесткомпании Dragon Capital Бюджетные расходы в конце года превысили ожидания. Наверное, присоединилось к этому и Минобороны. Это давило на гривну. Именно поэтому НБУ не очень мешал ослаблению гривны, понимая, что для Минфина это полезно – конвертировать валютные остатки по лучшему курсу.

Фурса добавляет, что прибыль растет благодаря таможенным платежам, импортным перевозкам и конвертации валютных поступлений экспортеров. И таким образом, чем больше значение валюты, тем поступления в бюджет значительнее.