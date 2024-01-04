Официальный курс 4 января

За данным Нацбанка, официальный курс 4 января достиг 38,11 гривны за доллар. Стоимость выросла на 3 копейки против курса 3 января.

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Что касается евро, то на сегодняшний день цена достигла 41,60 гривны, что на 12 копеек меньше, чем было вчера.

Каким будет официальный курс доллара и евро 5 января:

Доллар – 38,04 гривны,

Евро – 41,66 гривны.

Курс на наличном рынке

По состоянию на утро 4 января доллар стоит:

В банках покупка составляет 38,2 гривны , а продажа – 39 гривен.

, а продажа – В обменниках: покупка – на уровне 38,17 гривны , а продажа – 39,25 гривны.

, а продажа – На черном рынке: покупка – 38,90 гривны, а продажа – 39,06 гривны.

Доллар на следующую неделю

Как сообщил 24 Каналу банкир Тарас Лесовой, одним из основных факторов, влияющих на валютный рынок, является развитие экспорта и соответствующее увеличение валютной выручки.

Тарас Лесового Начальник департамента казначейства Глобус Банка По большому счету, главным отличием от предыдущей недели могут стать "коридоры" допустимых колебаний. Хотя мы предполагаем, что резких курсовых изменений не произойдет.

Пределы колебаний будут:

на межбанке – 38 – 38,6 гривны за доллар и 39 – 40,5 гривен за евро,

на наличном рынке – 38,5 – 39,5 гривны за доллар и 39 – 41 гривен за евро.

Кроме того, по словам Лесового, к середине января на рынке ситуация будет соответствовать начатым трендам в ноябре 2023 года, а именно:

реализация стратегии "управляемой гибкости", благодаря которой регулятор сбалансирует спрос и предложение на межбанке;

Кстати говоря! При этом объемы валютных интервенций будут зависеть от спроса, и по итогам января вряд ли они превысят 2 – 2,5 миллиарда долларов,