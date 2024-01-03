Официальный курс 3 января

За данным Нацбанка, официальный курс 3 января достиг 38,08 гривны за доллар. Стоимость выросла на 7 копеек против курса 2 января.

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Что касается евро, то на сегодняшний день цена достигла 41,72 гривны, что на 28 копеек меньше, чем было вчера.

Каким будет официальный курс доллара и евро 4 января:

Доллар – 38,11 гривны,

Евро – 41,60 гривны.

Курс на наличном рынке

По состоянию на утро 3 января доллар стоит:

В банках покупка составляет 38,2 гривны , а продажа – 39 гривен.

, а продажа – В обменниках: покупка – на уровне 38,20 гривны , а продажа – 39,50 грн.

, а продажа – На черном рынке: покупка – 38,75 гривны, а продажа – 39,17 гривны.

Каким будет доллар в январе

В комментарии 24 Каналу банкир Тарас Лесовой рассказал, что режим управляемой гибкости по курсу будет действовать в дальнейшем на межбанке.

Тарас Лесной Начальник департамента казначейства Глобус Банка Обычно в начале года, особенно в послепраздничный период, наблюдается в известной степени "вялость", как в состоянии покупателей, так и продавцов. Поэтому при сохранении основных тенденций рынка активность на рынке по сравнению с "праздничной неделей" в конце декабря может сократиться до 20%.

Курс будет при таких условиях будет на уровне 37,5 – 38 гривен за доллар.

А что касается курса доллара на наличном рынке, то курсовые границы будут в районе 37,5 – 38,5 гривны за доллар.