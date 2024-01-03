Официальный курс 3 января
За данным Нацбанка, официальный курс 3 января достиг 38,08 гривны за доллар. Стоимость выросла на 7 копеек против курса 2 января.
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Что касается евро, то на сегодняшний день цена достигла 41,72 гривны, что на 28 копеек меньше, чем было вчера.
Каким будет официальный курс доллара и евро 4 января:
- Доллар – 38,11 гривны,
- Евро – 41,60 гривны.
Курс на наличном рынке
По состоянию на утро 3 января доллар стоит:
- В банках покупка составляет 38,2 гривны, а продажа – 39 гривен.
- В обменниках: покупка – на уровне 38,20 гривны, а продажа – 39,50 грн.
- На черном рынке: покупка – 38,75 гривны, а продажа – 39,17 гривны.
Каким будет доллар в январе
В комментарии 24 Каналу банкир Тарас Лесовой рассказал, что режим управляемой гибкости по курсу будет действовать в дальнейшем на межбанке.
Обычно в начале года, особенно в послепраздничный период, наблюдается в известной степени "вялость", как в состоянии покупателей, так и продавцов. Поэтому при сохранении основных тенденций рынка активность на рынке по сравнению с "праздничной неделей" в конце декабря может сократиться до 20%.
А что касается курса доллара на наличном рынке, то курсовые границы будут в районе 37,5 – 38,5 гривны за доллар.
- Продолжится процесс сокращения разницы между курсами межбанка и наличного рынка: не превысит 0,3 – 0,6 гривны.
- Влияет на курс доллара макрофинансовая поддержка Украины, помогающая поддерживать стабильность валютного рынка и экономики страны.