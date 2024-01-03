Офіційний курс 3 січня

За даними Нацбанку, офіційний курс 3 січня сягнув 38,08 гривні за долар. Вартість виросла на 7 копійок проти курсу 2 січня.

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Щодо євро, то на сьогодні ціна сягнула 41,72 гривні, що на 28 копійок менше, ніж було вчора.

Яким буде офіційний курс долара та євро 4 січня:

Долар – 38,11 гривні,

Євро – 41,60 гривні.

Курс на готівковому ринку

Станом на ранок 3 січня долар коштує:

В банках купівля становить 38,2 гривні , а продаж – 39 гривень.

, а продаж – В обмінниках: купівля – на рівні 38,20 гривні , а продаж – 39,50 гривні.

, а продаж – На чорному ринку: купівля – 38,75 гривні, а продаж – 39,17 гривні.

Яким буде долар у січні

У коментарі 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий розповів, що режим керованої гнучкості щодо курсу діятиме надалі на міжбанку.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Зазвичай на початку року, особливо в післясвятковий період, спостерігається до певної міри "млявість", як у стані покупців, так і продавців. Тому за збереження основних тенденцій ринку, активність на ринку порівняно зі "святковим тижнем" наприкінці грудня може скоротитися до 20%.

Курс буде за таких умов буде на рівні 37,5 – 38 гривень за долар.

А щодо курс долара на готівковому ринку, то курсові межі будуть у районі 37,5 – 38,5 гривні за долар.