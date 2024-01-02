Официальный курс 2 января

За данным Нацбанка, официальный курс 2 января достиг 38,01 гривны за доллар. Стоимость выросла на 3 копейки против курса 29 декабря 2023 года.

Читайте также Растут перед Новым Годом: какие продукты подорожали перед праздником

Что касается евро, то на сегодняшний день цена достигла 42 гривен, что на 20 копеек меньше, чем было на прошлой неделе.

Каким будет официальный курс доллара и евро 3 января:

Доллар – 38,08 гривны,

Евро – 41,72 гривны.

Курс на наличном рынке

По состоянию на утро 2 января доллар стоит:

В банках покупка составляет 38,2 гривны , а продажа – 39,1 гривны.

, а продажа – В обменниках: покупка – на уровне 38,05 гривны , а продажа – 39,85 гривны.

, а продажа – На черном рынке: покупка – 38,50 гривны, а продажа – 39,34 гривны.

Курс доллара в первую неделю января

Как рассказал 24 Каналу банкир Тарас Лесовой, на межбанковском рынке останется действовать режим "управляемой гибкости", где Национальный банк Украины будет вмешиваться для обеспечения баланса валютного рынка.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка В первую неделю года ситуация на валютном рынке будет достаточно прогнозируемой, ведь все происходящие процессы не возникают неожиданно и не внезапно не исчезают. Обычно в начале года, особенно в послепраздничный период, наблюдается до некоторой степени "вялость", как в состоянии покупателей, так и продавцов.

Курс на межбанке будет колебаться в пределах 0,2 гривны, а плановые валютные границы на межбанковском рынке прогнозируются на уровне 37,5 – 38 гривен за доллар.

Курс доллара на наличном рынке также останется стабильным, с текущими колебаниями, не превышающими 0,3 гривны. А курсовые границы в районе 37,5 – 38,5 гривны за доллар.

Ожидается, что первая неделя года на валютном рынке Украины будет для курса стабильной.