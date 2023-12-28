Какие продукты подорожали

Действительно, стоимость тепличных томатов, перцев, огурцов и баклажанов выросла, а вот пекинская, капуста и кабачки остались со старыми ценами. Об этом свидетельствует мониторинг цен от AgroTimes на крупнейшем оптовом рынке сельхозпродукции Запада Украины – "Шувар".

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Через неделю цены изменились так:

круглый томат – с 75 до 80 – 90 гривен за килограмм;

томат чери – с 92 до 110 гривен за килограмм;

кубовидный перец – со 120 до 120 – 130 гривен за килограмм;

огурец – с 87 до 65 – 135 гривен за килограмм;

баклажан – со 105 до 115 – 120 гривен за килограмм.

Брокколи подешевело со 127 до 120 гривен. Неизменными остались цены на пекинскую капусту – 15 – 20 гривен за килограмм, цветную капусту – 190 гривен за килограмм и кабачки – 95 – 110 гривен за килограмм.

Что будет с ценами в 2024 году

Максим Гопка рассказал, что весной 2024 года стоит ожидать на удорожание белого, репчатого и синего лука. За килограмм придется платить до 40 гривен.

Максим Гопка Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Я думаю, что в следующем году весной цена еще может увеличиваться и стоимость 40 гривен за килограмм мы еще можем увидеть. Но не думаю, что цена будет такой заоблачной, как была.

По мнению Олега Пендзина, существенных изменений в ценах не будет, но яйца все-таки подорожают. Так произойдет из-за повышения цен на комбикорм для птиц.

Олег Пендзин Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Так же у нас с борщевой группой. Посадили много лука, посадили много моркови. Точно не будет такого безумного роста цен, как было в прошлом году. То есть все будет гораздо мягче.



