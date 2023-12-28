Где больше налогов на авто

Налоги на приобретение, использование и регистрацию авто, это традиционный способ государств вернуть в бюджет средства. Например, большинство стран Европы и Турции налагают 20% НДС на покупку нового транспорта.

Читайте также 5 000 евро, чтобы выехали из страны: Финляндия заплатит украинским беженцам

Где НДС выше:

Венгрия – 27%;

Швеция – 25%;

Дания – 25%;

Хорватия – 25%.

Однако в Европе существуют и другие виды налогов, в частности, направленные на улучшение состояния экологии. Именно они и создают большую разницу в ценах при покупке автомобилей в разных странах.

Обратите внимание! К примеру, чтобы купить электромобиль категории "А" в большинстве стран ЕС придется заплатить от 31 до 39 тысяч евро. Однако во Франции он будет стоить где-то 26,9 тысячи евро, а в Турции – 59,1 тысячи.

Такое ценообразование Франции обусловлено так называемым "зеленым бонусом" – страна способствует покупке более экологичного транспорта, поэтому покрывает часть расходов и налоги на его покупку. В других странах этот бонус меньше, а в Турции вообще отсутствует. Поэтому стоимость этого типа авто значительно отличается.

Кроме НДС в Турции есть еще налог "на роскошь", поэтому в этой стране покупать транспорт менее выгодно. Для наглядности, автомобиль с ДВС стоимостью около 47,5 тысячи евро после уплаты всех налогов обойдется в 179,2 тысячи евро.

В других странах цена вместе с налогами на этот же автомобиль такова: