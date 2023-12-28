Де найбільше податків на авто
Податки на придбання, використання та реєстрацію авто, це традиційний спосіб держав повернути до бюджету кошти. Наприклад більшість країн Європи та Туреччини накладають 20% ПДВ на купівлю нового транспорту.
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Де ПДВ вищий:
- Угорщина – 27%;
- Швеція – 25%;
- Данія – 25%;
- Хорватія – 25%.
Проте в Європі існують й інші види податків, зокрема спрямовані на покращення стану екології. Саме вони й створюють велику різницю у цінах при купівлі авто у різних країнах.
Таке ціноутворення Франції зумовлене так званим "зеленим бонусом" – країна сприяє купівлі більш екологічного транспорту, тому покриває частину витрат та податки на його купівлю. В інших країнах цей бонус менший, а в Туреччині взагалі відсутній. Саме тому вартість цього типу авто значно відрізняється.
Окрім ПДВ у Туреччині є ще податок "на розкіш", тому у цій країні купувати транспорт найменш вигідно. Для наочності, автомобіль із ДВЗ вартістю близько 47,5 тисяч євро після сплати усіх податків обійдеться аж у 179,2 тисячі євро.
У інших країнах ціна разом з податками на цей же автомобіль така:
- Данія – 146,7 тисячі євро;
- Нідерланди – 122,8 тисячі євро;
- Швеція – 59,3 тисячі євро.