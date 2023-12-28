Де найбільше податків на авто

Податки на придбання, використання та реєстрацію авто, це традиційний спосіб держав повернути до бюджету кошти. Наприклад більшість країн Європи та Туреччини накладають 20% ПДВ на купівлю нового транспорту.

Читайте також 5 000 євро, щоб виїхали з країни: Фінляндія заплатить українським біженцям

Де ПДВ вищий:

Угорщина – 27%;

Швеція – 25%;

Данія – 25%;

Хорватія – 25%.

Проте в Європі існують й інші види податків, зокрема спрямовані на покращення стану екології. Саме вони й створюють велику різницю у цінах при купівлі авто у різних країнах.

Зверніть увагу! До прикладу, щоб купити електромобіль категорії "А" у більшості країн ЄС, доведеться заплатити від 31 до 39 тисяч євро. Проте у Франції він коштуватиме десь 26,9 тисячі євро, а у Туреччині – 59,1 тисячі.

Таке ціноутворення Франції зумовлене так званим "зеленим бонусом" – країна сприяє купівлі більш екологічного транспорту, тому покриває частину витрат та податки на його купівлю. В інших країнах цей бонус менший, а в Туреччині взагалі відсутній. Саме тому вартість цього типу авто значно відрізняється.

Окрім ПДВ у Туреччині є ще податок "на розкіш", тому у цій країні купувати транспорт найменш вигідно. Для наочності, автомобіль із ДВЗ вартістю близько 47,5 тисяч євро після сплати усіх податків обійдеться аж у 179,2 тисячі євро.

У інших країнах ціна разом з податками на цей же автомобіль така: