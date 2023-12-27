Фінляндія заплатить українцям
Відповідні зміни ухвалив уряд країни, а діяти вони почнуть з 1 січня 2024 року. Дійсно країна готова заплатити по 5 300 євро для українців, які добровільно повернуться додому.
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Новий регламент замінить попередній, термін дії якого закінчується наприкінці 2023 року. Новий регламент реалізує зобов'язання урядової програми з надання субсидії на добровільне повернення, щоб стимулювати якнайшвидший виїзд із країни та відмову від оскарження рішення про надання прихистку. Також було поставлено за мету гармонізувати розмір субсидії на рівні країн-компараторів,
– повідомили в уряді.
Тож 5,3 тисячі євро отримують ті біженці, які подали заяву на добровільне повернення в Україну менш ніж за 30 днів після першого негативного рішення щодо притулку або відкликання заяви. Якщо подати заяву після 30 днів, розмір допомоги зменшується до 2 тисяч євро.
Гроші можна витратити на:
- дорогу;
- освіту;
- відкриття бізнесу.