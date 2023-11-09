Насколько вырастет цена на лук
Основными причинами изменения цены на продукты есть урожайность, сезонность и рост стоимости импортной доли. В частности, лук сейчас стоит 12 – 14 гривен за килограмм. По мнению аналитика Максима Гопки, стоимость этого овоща вырастет после новогодних праздников.
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Однако пиковая цена на лук ожидается весной 2024 года. До конца этого года стоимость этого овоща не изменится.
Я думаю, что в следующем году весной цена еще может увеличиваться, и стоимость 40 гривен за килограмм мы еще можем увидеть. Но не думаю, что цена будет такой заоблачной, как была.
Сейчас цена лука у популярных ритейлеров такова:
- наименьшая стоимость овоща в сети Novus – 11,59 гривны;
- Metro – 12,2 гривны;
- Auchan – 12,3 гривны;
- Varus – 12,3 гривны;
- Megamarket – 13,9 гривны.
Почему вырастет цена на лук
Гопка объясняет, что стоимость лука в определенный период растет из-за того, что запасов овоща в Украине мало. Чтобы компенсировать эту нехватку, закупается импортная продукция.
Несмотря на то, что урожайность лука в этом году была высокой, ее объемы намного меньше тех, которые были до начала полномасштабного вторжения. Гопка предполагает, что стоимость овоща не достигнет показателей прошлого года, однако, гарантированно будет больше нынешней.