Наскільки зросте ціна на цибулю

Основними причинами зміни ціни на продукти є врожайність, сезонність та зростання вартості імпортної частки. Зокрема цибуля зараз коштує 12 – 14 гривень за кілограм. На думку аналітика Максима Гопки, вартість цього овочу виросте після новорічних свят.

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Однак, пікова ціна на цибулю очікується навесні 2024 року. До кінця теперішнього року вартість цього овоча не зміниться.

Максим Гопка Аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Я думаю, що наступного року навесні ціна ще може збільшуватися, і вартість 40 гривень за кілограм ми ще можемо побачити. Але не думаю, що ціна буде такою захмарною, як була.

Зараз ціна цибулі у популярних ритейлерів така:

найменша вартість овочу у мережі Novus – 11,59 гривні;

Metro – 12,2 гривні;

Auchan – 12,3 гривні;

Varus – 12,3 гривні;

Megamarket – 13,9 гривні.

Чому виросте ціна на цибулю

Гопка пояснює, що вартість цибулі у певний період зростає через те, що запасів овочу в Україні мало. Аби компенсувати цю недостачу, закупається імпортна продукція.

Попри те, що цьогоріч врожайність цибулі була високою, її об'єми набагато менші за ті, які були до початку повномасштабного вторгнення. Гопка припускає, що вартість овочу не досягне тогорічних показників, однак, гарантовано буде більшою за теперішню.