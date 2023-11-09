До чого призведуть нові рішення Путіна

Путін підписав указ, яким дозволив іноземним інвесторам використовувати їхні кошти, які були заморожені росіянами. Однак, не все так просто. Відповідно до рішення російського президента, ці гроші можуть бути залучені лише для покупки активів росіян.

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Зараз активи за кордоном мають більш як 3,5 мільйони росіян. Захід заморозив їхнє майно на загальну суму 1,5 трильйона рублів (це 16,3 мільярда доларів). Нововведення стосується так званих "недружніх" для Росії країн.

Нагадаємо! На початку повномасштабного вторгнення, Росія оголосила про санкції до недружніх країн, як відповідь на дії Заходу.

Путін дозволив частково розблокувати рахунки. Поки що йдеться про "розморозку" лише 100 мільярдів рублів. Ці гроші громадяни "недружніх" країн можуть використати на покупку цінних російських паперів, які доступні за кордоном.

Раніше Путін заявляв, що санкції Заходу зовсім не впливають на російську економіку. Щобільше, Росія давно заробила ті кошти, які були замороженні та навіть примножила їх. Прийняте рішення демонструє, що російський президент знову видає бажане за дійсне.