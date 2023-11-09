К чему приведут новые решения Путина

Путин подписал указ, которым разрешил иностранным инвесторам использовать их средства, замороженные россиянами. Однако не все так просто. Согласно решению российского президента, эти деньги могут быть привлечены только для покупки активов россиян.

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Сейчас активы за рубежом имеют более 3,5 миллионов россиян. Запад заморозил их имущество на общую сумму 1,5 триллиона рублей (это 16,3 миллиарда долларов). Нововведение касается так называемых "недружественных" для России стран.

Напомним! В начале полномасштабного вторжения Россия объявила о санкциях в недружественные страны, как ответ на действия Запада.

Путин разрешил частично разблокировать счета. Пока речь идет о "разморозке" всего 100 миллиардов рублей. Эти деньги граждане "недружественных" стран могут использовать на покупку ценных российских бумаг, доступных за границей.

Ранее Путин заявлял, что санкции Запада совсем не влияют на российскую экономику. Более того, Россия давно заработала те средства, которые были заморожены и даже приумножила их. Принятое решение демонстрирует, что российский президент снова выдает желаемое за действительное.