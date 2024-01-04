Курс валют в банках

По состоянию на утро 4 января, по данным "Минфина", покупка наличного доллара составляет в среднем 38,2 гривны (без изменений против 3 января), а продажа – 39 гривен (без изменений).

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Покупка наличного евро в среднем производится по 42 гривен (-10 копеек), а продажа – в среднем за 42,9 гривны (-10 копеек).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 38,17 гривны (-35 копеек), а продажа – 39,25 гривны (+4 копейки), по данным finance.ua.

(-35 копеек), а продажа – (+4 копейки), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 41,85 гривны (-34 копейки), а продажа – 43,02 гривны (-7 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38,90 гривны (+15 копеек), а продажа – 39,06 гривны (-11 копеек).

(+15 копеек), а продажа – (-11 копеек). Евро покупают за 42,41 гривны (-7 копеек), а продают за 42,75 гривны (-35 копеек).

Что будет с долларом на следующей неделе

Банкир Тарас Лесовой в комментарии 24 Каналу рассказал, что ближе к середине января ситуация на валютном рынке будет соответствовать начатым в ноябре – декабре трендам.

Тарас Лесной Начальник департамента казначейства Глобус Банка Реализация стратегии "управляемой гибкости", благодаря которой регулятор сбалансирует спрос и предложение на межбанке, при этом объемы валютных интервенций будут зависеть от спроса, и по итогам января вряд ли они превысят 2 – 2,5 миллиарда долларов.

По прогнозам банкира, главным отличием от предыдущей недели могут стать "коридоры" допустимых колебаний. Хотя, вероятно, резких курсовых изменений не произойдет.

Обратите внимание! Пределы колебаний на межбанке будут на уровне 38 – 38,6 гривны за доллар и 39 – 40,5 гривны за евро, на наличном рынке – 38,5 – 39,5 гривны за доллар и 39 – 41 гривну за евро.

Таким образом, следующая неделя не привнесет на валютный рынок чего-нибудь неординарного или сенсационного. Пока рынку не грозит "стремительная" смена курсов или какая-то дестабилизация.