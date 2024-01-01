Что происходит с курсом

Экономист Даниил Монин рассказал 24 Каналу, что будет с долларом в конце 2023 года. По его словам, некоторые действия НБУ на межбанке спровоцировали рост валюты.

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Даниил Монин Экономист Если при таких сравнимых объемах в октябре НБУ укреплял курс, то сейчас он его наоборот резко ослабляет и на 29 декабря у нас есть 37,98 гривны официального курса.

По мнению экономиста, на нестабильность валюты повлияло, что за первые 3 недели декабря НБУ продал на межбанке 2,4 миллиарда долларов валюты. При этом с 18 по 22 число этого месяца этот показатель составил 978 миллионов долларов.

Как влияет международная помощь на курс

Монин считает, что критической ситуации с получением международной помощи не возникнет. Хотя бы потому, что в декабре Украина получила средства от МВФ. Как сейчас складывается ситуация:

Япония выделила 900 миллионов долларов и грант в сумме 1,3 миллиарда долларов;

Евросоюз – 1,6 миллиарда долларов.

Экономист считает, что 2023 год Украина закроет с резервами в размере 40 миллиардов долларов. При этом Монин акцентирует, что неопределенность в январе, в отношении международной поддержки, как раз формирует определенные ожидания.

Или начать девальвировать гривну, чтобы минимизировать спрос на импорт и несколько оживить спрос на экспорт, или продать экспортную выручку по повышенной цене,

– отмечает эксперт

Если в январе произойдет задержка, НБУ будет вынужден продать 3 миллиарда долларов из резервов, чтобы урегулировать ситуацию. Монин считает, что при отсутствии международной поддержки в первый месяц 2024 года, курс доллара достигнет 40 – 41 гривны.