Що відбувається з курсом

Економіст Данило Монін розповів 24 Каналу, що буде з доларом в кінці 2023 року. За його словами, деякі дії НБУ на міжбанку спровокували зростання валюти.

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Данило Монін Економіст Якщо за таких порівняних обсягів у жовтні НБУ зміцнював курс, то зараз він його навпаки різко послаблює і на 29 грудня ми маємо 37,98 гривні офіційного курсу.

На думку економіста, на нестабільність валюти вплинуло те, що за перші 3 тижні грудня НБУ продав на міжбанку 2,4 мільярда доларів валюти. При цьому, з 18 по 22 число цього місяця цей показник склав 978 мільйонів доларів.

Як впливає міжнародна допомога на курс

Монін вважає, що критичної ситуації з отриманням міжнародної допомоги не виникне. Хоча б тому, що у грудні Україна отримала кошти від МВФ. Як зараз складається ситуація:

Японія надала 900 мільйонів доларів та грант у сумі 1,3 мільярда доларів;

Євросоюз – 1,6 мільярда доларів.

Економіст вважає, що 2023 рік Україна закриє з резервами у розмірі 40 мільярдів доларів. При цьому, Монін акцентує, що невизначеність у січні, відносно міжнародної підтримки, і це формує певні очікування.

Або почати девальвувати гривню, щоб мінімізувати попит на імпорт і дещо пожвавити попит на експорт, чи продати експортного виторгу за підвищеною ціною,

– зауважує експерт

Якщо у січні відбудеться затримка, НБУ буде змушений продати 3 мільярди доларів з резервів, щоб урегулювати ситуацію. Монін вважає, що за відсутності міжнародної підтримки у перший місяць 2024 року, курс долара сягне 40 – 41 гривні.