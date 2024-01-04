Курс валют у банках

Станом на ранок 4 січня, за даними "Мінфіну", купівля готівкового долара становить в середньому 38,2 гривні (без змін проти 3 січня), а продаж – 39 гривень (без змін).

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Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 42 гривень (-10 копійок), а продаж – в середньому за 42,9 гривні (-10 копійок).

Курс в обмінниках

В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 38,17 гривні (-35 копійок), а продаж – 39,25 гривні (+4 копійки), за даними finance.ua.

(-35 копійок), а продаж – (+4 копійки), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 41,85 гривні (-34 копійки), а продаж – 43,02 гривні (-7 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 38,90 гривні (+15 копійок), а продаж – 39,06 гривні (-11 копійок).

(+15 копійок), а продаж – (-11 копійок). Євро купують за 42,41 гривні (-7 копійок), а продають за 42,75 гривні (-35 копійок).

Що буде з доларом наступного тижня

Банкір Тарас Лєсовий у коментарі 24 Каналу розповів, що ближче до середини січня ситуація на валютному ринку відповідатиме започаткованим у листопаді – грудні трендам.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Реалізація стратегії "керованої гнучкості", завдяки якій регулятор збалансовує попит і пропозицію на міжбанку, при цьому обсяги валютних інтервенцій залежатимуть від попиту, і за підсумками січня навряд чи вони перевищать 2 – 2,5 мільярда доларів.

За прогнозами банкіра, головною відмінністю від попереднього тижня можуть стати "коридори" допустимих коливань. Хоча ймовірно, що різких курсових змін не станеться.

Зверніть увагу! Межі коливань на міжбанку будуть на рівні 38 – 38,6 гривні за долар та 39 – 40,5 гривні за євро, на готівковому ринку – 38,5 – 39,5 гривні за долар та 39 – 41 гривню за євро.

Таким чином, наступний тиждень не привнесе на валютний ринок чогось неординарного чи сенсаційного. Наразі ринку не загрожує "стрімка" зміна курсів чи якась дестабілізація.