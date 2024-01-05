Офіційний курс 5 січня

За даними Нацбанку, офіційний курс 5 січня сягнув 38,04 гривні за долар. Вартість впала на 7 копійок проти курсу 4 січня.

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Щодо євро, то на сьогодні ціна сягнула 41,66 гривні, що на 6 копійок більше, ніж було вчора.

Яким буде офіційний курс долара та євро 8 січня:

Долар – 38,07 гривні,

Євро – 41,57 гривні.

Курс на готівковому ринку

Станом на ранок 5 січня долар коштує:

В банках купівля становить 38,3 гривні , а продаж – 39 гривень.

, а продаж – В обмінниках: купівля – на рівні 38,40 гривні , а продаж – 39,27 гривні.

, а продаж – На чорному ринку: купівля – 39,05 гривні, а продаж – 39,20 гривні.

Ажіотаж на валюту

Як повідомляють в Нацбанку, зараз серед населення панує певне хвилювання через затримку міжнародної допомоги, тому попит на валюту росте. Крім того, на ситуацію впливає те, що триває період надання бюджетних виплат.

Завдяки пристосуванню валютного ринку до режиму керованої гнучкості курсу Національний банк поступово збільшує курсові коливання. Водночас завдяки сформованим передумовам такі коливання не є загрозливими,

– зауважив регулятор.

Цікаво, що зараз коливання валюти менші, ніж до повномасштабного вторгнення.

А в НБУ пояснюють, що національна валюта стає міцнішою, бо укріплюється баланс між попитом та пропозицією.

Водночас негативно на курс гривні може вплинули:

традиційне зростання кількості імпорту перед святами;

посилення попиту на енергоносії;

зменшення дефіциту державного бюджету, яке спричинило незначну девальвацію гривні.

Втім за словами заступника директора з торгівлі цінними паперами інвесткомпанії Dragon Capital Сергія Фурси, такі події щодо нацвалюти має і позитивні сторони. І тут пояснення просте – у такому випадку збільшуються внутрішні надходження у бюджет.

Сергій Фурса Заступник директора з торгівлі цінними паперами інвесткомпанії Dragon Capital Бюджетні витрати в кінці року перевищили очікування. Напевно, долучилось до цього і Міноборони. Це тиснуло на гривню. Саме тому НБУ не дуже заважав ослабленню гривні, бо розуміє, що для Мінфіна це корисно – конвертувати валютні залишки за кращим курсом.

Фурса додає, що прибуток зростає завдяки митним платежам, імпортним перевезенням та конвертації валютних надходжень експортерів. І таким чином чим більше значення валюти, тим надходження в бюджет значніші.