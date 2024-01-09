Офіційний курс 9 січня
За даними Нацбанку, офіційний курс 9 січня сягнув 38,19 гривні за долар. Вартість виросла на 12 копійок проти курсу 8 січня.
Читайте також Курс то падає, то летить вгору: що з доларом на готівковому ринку
Щодо євро, то на сьогодні ціна сягнула 41,79 гривні, що на 22 копійки більше, ніж було в пʼятницю.
Яким буде офіційний курс долара та євро 10 січня:
- Долар – 38,22 гривні,
- Євро – 41,81 гривні.
Курс на готівковому ринку
Станом на ранок 9 січня долар коштує:
- В банках купівля становить 38,4 гривні, а продаж – 39,30 гривні.
- В обмінниках: купівля – на рівні 38,90 гривні, а продаж – 39,50 гривні.
- На чорному ринку: купівля – 39,25 гривні, а продаж – 39,40 гривні.
Що було з доларом у грудні
Курс готівкового долара у грудні 2023 року зріс на 0,4%. Відтак він становив 37,83 гривні. Варто відзначити, що у торік НБУ ввів низку важливих нововведень щодо курсу:
- Відтак з 1 грудня Нацбанк зняв обмеження з фінансових установ на продаж готівкової валюти.
- Таким чином, у банків з'явилася можливість знизити курс.
- При цьому вартість долара при інтервенціях зросла з 36,18 до 37,21 гривні за долар. А наприкінці грудня цей показник був уже 38 гривень за долар.