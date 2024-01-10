Офіційний курс 10 січня

За даними Нацбанку, офіційний курс 10 січня сягнув 38,22 гривні за долар. Вартість виросла на 3 копійки проти курсу 9 січня.

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Щодо євро, то на сьогодні ціна сягнула 41,81 гривні, що на 3 копійки більше, ніж було вчора.

Яким буде офіційний курс долара та євро 11 січня:

Долар – 38,19 гривні,

Євро – 41,80 гривні.

Курс на готівковому ринку

Станом на ранок 10 січня долар коштує:

В банках купівля становить 38,4 гривні , а продаж – 39,30 гривні.

купівля становить , а продаж – В обмінниках : купівля – на рівні 38,90 гривні , а продаж – 39,50 гривні.

: купівля – на рівні , а продаж – На чорному ринку: купівля – 39,25 гривні, а продаж – 39,40 гривні.

Що буде з курсом після затримка міжнародної допомоги

В ефірі телемарафону гендиректор Advanter Group Андрій Длігач розповів, що курс не буде сильно коливатися навіть при вірогідній затримці надходження міжнародної допомоги. Все тому, що НБУ накопичив достатню кількість резервів.

Андрій Длігач Доктор економічних наук, генеральний директор Advanter Group Ми отримуємо і перекази наших трудових мігрантів, яких минулого року майже 10 мільярдів доларів було відправлено в Україну.

Зверніть увагу! Резерви національного банку є рекордними на поточний момент – станом на 5 січня 40,5 мільярда доларів за інформацією регулятора. Відповідно достатньо ресурсу, щоб втримати курс долара.

Цікаво, що Длігач зауважив, що українці, які заробляють за кордоном і надсилають кошти, підтримують економічний сектор України.