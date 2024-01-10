Что прогнозирует Всемирный банк

Ранее Всемирный банк прогнозировал, что в 2023 году рост глобального ВВП составит 2,1%, а реальный показатель составил – 2,6%.

Читайте также 0,25% ВВП: Эстония назвала точный объем военной помощи, которую она готова предоставить Украине

В этом году организация ожидает, что темпы роста глобальной экономики составят 2,4%, а уже в 2025 году – 2,7% на фоне сокращения инфляции и смягчения денежно-кредитной политики. Это самые низкие показатели за последние три десятилетия.

С одной стороны, мировая экономика находится в лучшем положении, чем годом ранее: риск глобальной рецессии снизился, во многом благодаря силе экономики США. Однако растущая геополитическая напряженность может создать новые краткосрочные опасности для мировой экономики,

– объяснили во Всемирном банке.

Ожидается, что ВВП развивающихся стран вырастет на 3,9% в этом году. Это более чем на 1% ниже среднего показателя предыдущих 10 лет.

После разочаровывающих результатов в прошлом году темпы роста в странах с низкими доходами должны составлять 5,5%, что ниже, чем ожидалось ранее,

– пишут в заведении.

Обратите внимание! Банк прогнозирует, что граждане каждой четвертой развивающейся страны и в 40% стран с низким доходом будут беднее, чем до пандемии 2019 года.

Прогноз для Украины

Всемирный банк также обновил прогноз на ближайшие годы по росту ВВП Украины: