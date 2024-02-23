Кремлевский диктатор своими действиями уже множество раз доказал, что крупнейшее по территории государство возглавляет неадекватный человек. Зеленский также отметил, что сейчас мировые лидеры боятся кардинальных изменений в России.

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Мир боится, что Путин потеряет власть

Сейчас мир со страхом воспринимает возможность изменений в России и вероятность потери Путиным власти. Однако Зеленский заявил, что война может завершиться только тогда, когда к мировому сообществу придет осознание, что российский диктатор является серьезной угрозой для существования всего мира.

Мир не готов к тому, что Путин может потерять свою власть. Мир боится перемен в Российской Федерации. И Соединенные Штаты, и европейские страны, и Глобальный Юг могут выбирать. Путин пересек все "красные линии". Он неадекватный человек, он является угрозой для всего мира, поскольку он попытается уничтожить НАТО. И когда мир это поймет, тогда все – в этот момент война закончится,

– подчеркнул Зеленский.

Зеленский пригласил Байдена и Трампа в Украину

Владимир Зеленский пригласил президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена и лидера республиканской партии Дональда Трампа посетить Украину. Глава государства объяснил, что это может помочь политикам осознать, кто начал эту войну

Зеленский отметил, что он рад видеть всех кандидатов и людей, которые принимают решения или могут их поддержать, чтобы они могли понять, что означает война в Украине.

Президент высказался о ситуации на фронте