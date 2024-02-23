Кремлевский диктатор своими действиями уже множество раз доказал, что крупнейшее по территории государство возглавляет неадекватный человек. Зеленский также отметил, что сейчас мировые лидеры боятся кардинальных изменений в России.
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Мир боится, что Путин потеряет власть
Сейчас мир со страхом воспринимает возможность изменений в России и вероятность потери Путиным власти. Однако Зеленский заявил, что война может завершиться только тогда, когда к мировому сообществу придет осознание, что российский диктатор является серьезной угрозой для существования всего мира.
Мир не готов к тому, что Путин может потерять свою власть. Мир боится перемен в Российской Федерации. И Соединенные Штаты, и европейские страны, и Глобальный Юг могут выбирать. Путин пересек все "красные линии". Он неадекватный человек, он является угрозой для всего мира, поскольку он попытается уничтожить НАТО. И когда мир это поймет, тогда все – в этот момент война закончится,
– подчеркнул Зеленский.
Зеленский пригласил Байдена и Трампа в Украину
Владимир Зеленский пригласил президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена и лидера республиканской партии Дональда Трампа посетить Украину. Глава государства объяснил, что это может помочь политикам осознать, кто начал эту войну
Зеленский отметил, что он рад видеть всех кандидатов и людей, которые принимают решения или могут их поддержать, чтобы они могли понять, что означает война в Украине.
Президент высказался о ситуации на фронте
- Владимир Зеленский отказывается обсуждать какой-либо "План Б" в войне. Он убежден, что Украина уже переломила ситуацию на поле боя.
- Президент отметил, что за два года войны украинские воины освободили Харьковскую область и уничтожили много кораблей российского флота. Не стоит также забывать о разблокировании Черного моря, что позволило вернуть зерновые маршруты.
- Он признал, что прошлый год был сложный для Украины, поэтому Зеленский отметил необходимость военной помощи от союзников.