Президент Украины Владимир Зеленский на передовой провел интервью с FOX News. Он отказался обсуждать любой “План Б” для ВСУ.
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Прошлый год был сложный, но это была хорошая работа
Зеленский встретился с журналистом после посещения раненых солдат и награждения их медалями за службу. Разговор происходил в менее чем километре от российских войск.
Пока на расстоянии было слышно артиллерийский огонь, президент похвалил работу ВСУ, которые достигли значительных успехов за 2 года полномасштабной войны.
Он отметил, что сейчас они находятся в районе, который ранее был оккупирован российскими войсками. И разговора о "Плане Б" быть не может.
Мы разблокировали Черное море, теперь у нас есть их зерновые маршруты и т.д., и мы уничтожили множество кораблей российского флота. Это мы делали в течение двух лет. Да, прошлый год был для нас преимущественно сложным, но... то, что было сделано, я думаю, это была хорошая работа,
– сказал президент.
К слову, он также отметил, что для России взятие Авдеевки является самым большим достижением за 9 месяцев войны.
Какая ситуация сейчас на фронте
- Недавно глава ГУР Кирилл Буданов сказал, что ситуация на фронте российско-украинской войны сейчас тяжелая, но, впрочем, не критическая.
- Он отметил, что у врага также есть проблемы. В интервью The Wall Street Journal Буданов сообщил, что россияне тратят больше боеприпасов, чем могут изготовить, а большинство поставленных в прошлом году в войска танков – старые.
- Генерал-лейтенант также сообщил, если Украина будет иметь достаточную поддержку партнеров и продолжит держать оборону в этом году, то сможет перейти в контрнаступление в 2025-м.