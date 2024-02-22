Президент Украины Владимир Зеленский на передовой провел интервью с FOX News. Он отказался обсуждать любой “План Б” для ВСУ.

Смотрите также Классический сценарий: в ВСУ сказали, зачем Россия распространила фейк о "захвате села Крынки"

Прошлый год был сложный, но это была хорошая работа

Зеленский встретился с журналистом после посещения раненых солдат и награждения их медалями за службу. Разговор происходил в менее чем километре от российских войск.

Пока на расстоянии было слышно артиллерийский огонь, президент похвалил работу ВСУ, которые достигли значительных успехов за 2 года полномасштабной войны.

Он отметил, что сейчас они находятся в районе, который ранее был оккупирован российскими войсками. И разговора о "Плане Б" быть не может.

Мы разблокировали Черное море, теперь у нас есть их зерновые маршруты и т.д., и мы уничтожили множество кораблей российского флота. Это мы делали в течение двух лет. Да, прошлый год был для нас преимущественно сложным, но... то, что было сделано, я думаю, это была хорошая работа,

– сказал президент.

К слову, он также отметил, что для России взятие Авдеевки является самым большим достижением за 9 месяцев войны.

Какая ситуация сейчас на фронте