Для России взятие Авдеевки является самым большим достижением за девять месяцев войны. Однако президент отказался считать отсутствие прогресса со стороны страны-агрессора признаком "новой страницы" в войне. Об этом Владимир Зеленский сказал в интервью главному политическому ведущему FOX News Брету Байеру.

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Зеленский дал интервью с линии фронта

Президент разговаривал с Бретом Байером, сидя меньше, чем в километре от российских войск. Там он похвалил работу армии и отказался обсуждать любой "План Б" для своих войск. Зеленский также продолжал настаивать на необходимости поставок от союзников, в частности, от США.

Мы должны выжить. Мы должны найти какие-то параллельные шаги или правила, но вы понимаете, что эта помощь имеет решающее значение. Без нее у нас будет все больше и больше таких героических ребят, которые будут лежать в больницах, потому что если у вас нет настоящего защитного щита и мощной артиллерии, конечно, вы потеряете людей,

– сказал он.

Какие достижения Украины за два года войны

Президент отметил, что за два года войны украинские воины освободили Харьковскую область и уничтожили много кораблей российского флота. Не стоит также забывать о разблокировании Черного моря, что позволило вернуть зерновые маршруты.

Это мы сделали в течение двух лет. Да, последний год был для нас самым сложным, но... то, что было сделано, я считаю хорошей работой,

– добавил Зеленский.

Россияне продолжают штурмовать в районе Авдеевки