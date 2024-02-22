Для России взятие Авдеевки является самым большим достижением за девять месяцев войны. Однако президент отказался считать отсутствие прогресса со стороны страны-агрессора признаком "новой страницы" в войне. Об этом Владимир Зеленский сказал в интервью главному политическому ведущему FOX News Брету Байеру.
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Зеленский дал интервью с линии фронта
Президент разговаривал с Бретом Байером, сидя меньше, чем в километре от российских войск. Там он похвалил работу армии и отказался обсуждать любой "План Б" для своих войск. Зеленский также продолжал настаивать на необходимости поставок от союзников, в частности, от США.
Мы должны выжить. Мы должны найти какие-то параллельные шаги или правила, но вы понимаете, что эта помощь имеет решающее значение. Без нее у нас будет все больше и больше таких героических ребят, которые будут лежать в больницах, потому что если у вас нет настоящего защитного щита и мощной артиллерии, конечно, вы потеряете людей,
– сказал он.
Какие достижения Украины за два года войны
Президент отметил, что за два года войны украинские воины освободили Харьковскую область и уничтожили много кораблей российского флота. Не стоит также забывать о разблокировании Черного моря, что позволило вернуть зерновые маршруты.
Это мы сделали в течение двух лет. Да, последний год был для нас самым сложным, но... то, что было сделано, я считаю хорошей работой,
– добавил Зеленский.
Россияне продолжают штурмовать в районе Авдеевки
- Александр Бородин, пресс-офицер 3-й отдельной штурмовой бригады, рассказал, что захватчики пытаются вычислить слабые места в обороне. Он заметил, что "это не такой уровень штурмовых действий, которые были в самом городе", однако они их продолжают.
- Однако, по словам Александра Бородина, "у нас линия обороны достаточно стабильная, классическая, и поэтому ее проще удерживать, потому что нет преград для, к примеру, работы логистики".
- Пресс-офицер 3-й отдельной штурмовой бригады добавил, что речь идет, в том числе, и о пехотных штурмах под прикрытием техники.