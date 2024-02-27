Станом на ранок 27 лютого Росія вже втратила понад 411 тисяч бійців. Окрім того, більш ніж 55 тисяч одиниць техніки, передає 24 Канал.
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Втрати агресора
- особовий склад – близько 411 550 (+850) осіб;
- танки – 6 556 (+1) од;
- бойові броньовані машини – 12 494 (+16) од;
- артилерійські системи – 1 009 (+16) од;
- РСЗВ – 1 000 од;
- засоби ППО – 686 од;
- літаки – 340 од;
- гелікоптери – 325 од;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7 729 (+22) од;
- крилаті ракети – 1 912 (+2) од;
- кораблі та катери – 25 од;
- підводні човни – 1 од;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 13 065 (+28) од;
- спеціальна техніка – 1 588 (+8) од.
Втрати Росії станом на 27 лютого 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Більше про ситуацію на фронті
- Вівторок, 27 лютого, – це уже сімсот тридцять четверта доба від початку російсько-української війни. У вранці в командуванні Збройних Сил повідомляли, що протягом минулої доби відбулося 96 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 6 ракетних та 92 авіаційних удари, здійснив 110 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах.
- Водночас вночі російські загарбники вчергове атакували Україну, застосувавши безпілотники типу Shahed-136/131. У Повітряних силах уточнили, що знищили 11 ударних дронів та дві ракети Х-59 ворога.
- Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали десятки населених пунктів. Під артилерійським вогнем були понад 120 міст і сіл Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
- Авіація сил оборони завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу противника. А от підрозділи ракетних військ завдали ураження по 2 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 1 пункту управління, 1 наземній станції управління БпЛА противника.