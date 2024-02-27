Станом на ранок 27 лютого Росія вже втратила понад 411 тисяч бійців. Окрім того, більш ніж 55 тисяч одиниць техніки, передає 24 Канал.

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Втрати агресора

особовий склад – близько 411 550 (+850) осіб;

танки – 6 556 (+1) од;

бойові броньовані машини – 12 494 (+16) од;

артилерійські системи – 1 009 (+16) од;

РСЗВ – 1 000 од;

засоби ППО – 686 од;

літаки – 340 од;

гелікоптери – 325 од;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7 729 (+22) од;

крилаті ракети – 1 912 (+2) од;

кораблі та катери – 25 од;

підводні човни – 1 од;

автомобільна техніка та автоцистерни – 13 065 (+28) од;

спеціальна техніка – 1 588 (+8) од.



Втрати Росії станом на 27 лютого 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

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