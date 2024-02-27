Повітряна тривога вже традиційно лунала ще ввечері 26 лютого. Орієнтовно о 00:37 27 лютого пролунав відбій загрози ударних дронів, проте до 5:36 була загроза застосування балістичного та авіаційного озброєння.

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Як відпрацювали Повітряні сили ЗСУ

Російські окупанти в ніч проти 27 лютого 2024 року атакували Україну:

балістичними ракетами "Іскандер-М" /KN-23 із Воронезької області,

чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59,

однією протирадіолокаційною Х-31П із тимчасово окупованих територій Херсонської Донецької областей,

13 ударними безпілотниками типу Shahed з Приморсько-Ахтарська та російської Курської області.

В результаті бойової роботи протиповітряною обороною знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 11 "Шахедів" у межах Харківської, Сумської, Дніпропетровської, Хмельницької та Кіровоградської областей,

– уточнили в Повітряних силах ЗСУ.

Там також розповіли, що повітряний напад ворога відбивали: