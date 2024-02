По состоянию на утро 27 февраля Россия уже потеряла более 411 тысяч бойцов. Кроме того, более 55 тысяч единиц техники, передает 24 Канал.

Потери агрессора

личного состава / personnel - около / about 411550 (+850) человек / persons,

танков / tanks - 6556 (+1) ед,

боевых бронированных машин / APV - 12494 (+16) ед,

артиллерийских систем / artillery systems – 1009 (+16) ед,

РСЗО / MLRS – 1000 (+0) ед,

средства ПВО / Anti-aircraft warfare systems - 686 (+0) ед,

самолетов / aircraft – 340 (+0) ед,

вертолетов / helicopters – 325 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level – 7729 (+22),

крылатые ракеты / cruise missiles - 1912 (+2),

корабли / катера / warships / boats - 25 (+0) ед,

подводные лодки / submarines - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 13065 (+28) ед,

специальная техника / special equipment - 1588 (+8)

Данные уточняются / Data are being updated.