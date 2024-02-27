Какова ситуация на поле боя, границе, о последствиях российских атак, борьбе украинцев на фронте, в тылу и на дипломатическом уровне, главных новостях 27 февраля – пишет 24 Канал.

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07:19, 27 февраля Брянскую область ночью, вероятно, атаковали дроны Губернатор Брянской области России пожаловался на "атаку дронов". По данным росСМИ, беспилотники зафиксировали над Клинцовским районом. Пропагандисты заявили о якобы работе ПВО.

07:17, 27 февраля Россияне продолжают террор Запорожья Иван Федоров сообщил, что в течение суток оккупанты нанесли 259 ударов по 11 населенным пунктам Запорожской области. Двое мужчин 69 и 84 лет получили ранения в результате вражеского артиллерийского обстрела по Приморскому. Врачи оказывают им необходимую помощь. Поступило 20 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

07:08, 27 февраля Кулеба обратился к украинцам, которые выехали во время полномасштабной войны Глава МИД Украины обратился к гражданам Украины, которые выехали за границу во время войны. Мы понимаем, что некоторые люди не могут иметь такого выбора из-за состояния здоровья или других личных обстоятельств. Но тех, кто имеет выбор, мы приглашаем вернуться и помочь Украине бороться и выжить своим непосредственным личным вкладом,

– сказал Дмитрий Кулеба.

06:50, 27 февраля Какая ситуация на фронте: утренняя сводка Генштаба За прошедшие сутки произошло 96 боевых столкновений. В общем враг нанес 6 ракетных и 92 авиационных удара, совершил 110 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенных пунктах.

Ночью оккупанты в очередной раз атаковали Украину "Шахедами".

На Купянском направлении Силы обороны отбили 2 атаки противника в районах населенных пунктов Ивановка, Табаевка, и еще 20 атак противника в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.

На Лиманском – 6 атак в районе населенного пункта Терны Донецкой области.

На Бахмутском направлении – 9 атак в районах населенных пунктов Ивановское и Клещеевка Донецкой области.

На Авдеевском – 19 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Северное, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районе Новомихайловки Донецкой области, где враг 25 раз пытался прорвать оборону наших войск. Кроме того, защитники отбили 8 атак оккупантов в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Победа Донецкой области.

На Запорожском направлении отражено 6 атак в районе населенного пункта Работино.

На Херсонском направлении Силы обороны продолжают удержание позиций и отражения штурмов оккупационных войск. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки совершил 2 штурма позиций наших войск на левобережье Днепра, успеха не имел.

Наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 9 районах сосредоточения личного состава агрессора.

Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 2 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 пункту управления, 1 наземной станции управления БПЛА противника.

06:38, 27 февраля Макрон допускает отправку войск НАТО в Украину: впрочем, есть нюанс Президент Франции Эммануэль Макрон не исключает возможности ввода войск НАТО в Украину. В то же время он отмечает отсутствие консенсуса по этому поводу.

06:36, 27 февраля Россия вернула стратегическую инициативу на фронте: в ISW сказали, что нужно ВСУ, чтобы помешать Аналитики пишут, что Россия вернула себе стратегическую инициативу на фронте. Поэтому якобы может наступать, где и когда захочет. "Украинские войска могут лишить Россию этих возможностей, если они будут иметь достаточно средств, чтобы бросить вызов российской инициативе и проводить собственные наступательные операции в 2024 году", – отметили в ISW.

02:50, 27 февраля Макрон объявил о коалиции для предоставления Украине ракет Президент Франции анонсировал коалицию, которая будет заниматься поставками Украине ракет средней и большой дальности и бомб. Мы убеждены, что поражение России является необходимым для безопасности и стабильности в Европе,

– подчеркнул Макрон.

02:41, 27 февраля Попаданий на Полтавщине не зафиксировано Глава Полтавской ОВА Филипп Пронин сообщил, что попаданий на территории Полтавщины не зафиксировано. Жертв и пострадавших также нет.

02:05, 27 февраля В Полтаве прогремели взрывы В Полтавской области объявили воздушную тревогу. Уже вскоре раздались взрывы.

01:57, 27 февраля В Европе и США выставили счет России на 300 миллиардов за преступления в Украине В более чем сотне городов мира в течение 24 и 25 февраля состоялись мирные акции. Их посвятили второй годовщине полномасштабного вторжения России в Украину. Один из главных призывов акций стал месседж о необходимости конфисковать активы России #MakeRussiaPay – Заставим Россию заплатить. От западных стран участники демонстраций требовали конфисковать замороженные активы Центробанка России, а также перечислить соответствующие средства для поддержки Украины.

00:56, 27 февраля От границы Молдовы залетели дроны в Украину Поздно вечером 26 февраля стало известно, что на территорию Украины залетели дроны от границы Молдовы. На это уже отреагировали в Кишиневе. В Минобороны отрицают, что один из дронов-камикадзе, запущенных Россией, пролетел воздушное пространство Молдовы.