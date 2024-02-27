Какова ситуация на поле боя, границе, о последствиях российских атак, борьбе украинцев на фронте, в тылу и на дипломатическом уровне, главных новостях 27 февраля – пишет 24 Канал.
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Брянскую область ночью, вероятно, атаковали дроны
Губернатор Брянской области России пожаловался на "атаку дронов". По данным росСМИ, беспилотники зафиксировали над Клинцовским районом. Пропагандисты заявили о якобы работе ПВО.
Россияне продолжают террор Запорожья
Иван Федоров сообщил, что в течение суток оккупанты нанесли 259 ударов по 11 населенным пунктам Запорожской области.
Двое мужчин 69 и 84 лет получили ранения в результате вражеского артиллерийского обстрела по Приморскому. Врачи оказывают им необходимую помощь.
Поступило 20 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.
Кулеба обратился к украинцам, которые выехали во время полномасштабной войны
Глава МИД Украины обратился к гражданам Украины, которые выехали за границу во время войны.
Мы понимаем, что некоторые люди не могут иметь такого выбора из-за состояния здоровья или других личных обстоятельств. Но тех, кто имеет выбор, мы приглашаем вернуться и помочь Украине бороться и выжить своим непосредственным личным вкладом,
– сказал Дмитрий Кулеба.
Какая ситуация на фронте: утренняя сводка Генштаба
- За прошедшие сутки произошло 96 боевых столкновений. В общем враг нанес 6 ракетных и 92 авиационных удара, совершил 110 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенных пунктах.
- Ночью оккупанты в очередной раз атаковали Украину "Шахедами".
- На Купянском направлении Силы обороны отбили 2 атаки противника в районах населенных пунктов Ивановка, Табаевка, и еще 20 атак противника в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.
- На Лиманском – 6 атак в районе населенного пункта Терны Донецкой области.
- На Бахмутском направлении – 9 атак в районах населенных пунктов Ивановское и Клещеевка Донецкой области.
- На Авдеевском – 19 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Северное, Первомайское, Невельское Донецкой области.
- На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районе Новомихайловки Донецкой области, где враг 25 раз пытался прорвать оборону наших войск. Кроме того, защитники отбили 8 атак оккупантов в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Победа Донецкой области.
- На Запорожском направлении отражено 6 атак в районе населенного пункта Работино.
- На Херсонском направлении Силы обороны продолжают удержание позиций и отражения штурмов оккупационных войск. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки совершил 2 штурма позиций наших войск на левобережье Днепра, успеха не имел.
- Наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.
- За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 9 районах сосредоточения личного состава агрессора.
- Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 2 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 пункту управления, 1 наземной станции управления БПЛА противника.
Макрон допускает отправку войск НАТО в Украину: впрочем, есть нюанс
Президент Франции Эммануэль Макрон не исключает возможности ввода войск НАТО в Украину. В то же время он отмечает отсутствие консенсуса по этому поводу.
Россия вернула стратегическую инициативу на фронте: в ISW сказали, что нужно ВСУ, чтобы помешать
Аналитики пишут, что Россия вернула себе стратегическую инициативу на фронте. Поэтому якобы может наступать, где и когда захочет.
"Украинские войска могут лишить Россию этих возможностей, если они будут иметь достаточно средств, чтобы бросить вызов российской инициативе и проводить собственные наступательные операции в 2024 году", – отметили в ISW.
Макрон объявил о коалиции для предоставления Украине ракет
Президент Франции анонсировал коалицию, которая будет заниматься поставками Украине ракет средней и большой дальности и бомб.
Мы убеждены, что поражение России является необходимым для безопасности и стабильности в Европе,
– подчеркнул Макрон.
Попаданий на Полтавщине не зафиксировано
Глава Полтавской ОВА Филипп Пронин сообщил, что попаданий на территории Полтавщины не зафиксировано. Жертв и пострадавших также нет.
В Полтаве прогремели взрывы
В Полтавской области объявили воздушную тревогу. Уже вскоре раздались взрывы.
В Европе и США выставили счет России на 300 миллиардов за преступления в Украине
В более чем сотне городов мира в течение 24 и 25 февраля состоялись мирные акции. Их посвятили второй годовщине полномасштабного вторжения России в Украину.
Один из главных призывов акций стал месседж о необходимости конфисковать активы России #MakeRussiaPay – Заставим Россию заплатить. От западных стран участники демонстраций требовали конфисковать замороженные активы Центробанка России, а также перечислить соответствующие средства для поддержки Украины.
От границы Молдовы залетели дроны в Украину
Поздно вечером 26 февраля стало известно, что на территорию Украины залетели дроны от границы Молдовы. На это уже отреагировали в Кишиневе. В Минобороны отрицают, что один из дронов-камикадзе, запущенных Россией, пролетел воздушное пространство Молдовы.
Туск прокомментировал блокаду границы
Дональд Туск заявил, что возможная ссора между Украиной и Польшей "стала бы самым большим идиотизмом в истории". Объяснил, что его и наше государство нуждаются друг в друге как никогда. Премьер констатировал, что есть критический момент.
Туск обратился к другим странам Запада с призывом "наконец сдвинуться с места и серьезно воспринять свои обязательства перед Украиной". Также Туск выразил надежду, что украинские политики "воздержатся от эмоциональных комментариев".