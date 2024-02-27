Яка ситуація на полі бою, кордоні, про наслідки російських атак, боротьбу українців на фронті, в тилу й на дипломатичному рівні, головні новини 27 лютого – пише 24 Канал.

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07:19, 27 лютого Брянську область вночі, ймовірно, атакувати дрони Губернатор Брянської області Росії поскардився на "атаку дронів". За даними росЗМІ, безпілотники зафіксували над Клинцовським районом. Пропагандисти заявили про нібито роботу ППО.

07:17, 27 лютого Росіяни продовжують терор Запоріжжя Іван Федоров повідомив, що протягом доби окупанти завдали 259 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області. Двоє чоловіків 69 та 84 років зазнали поранення внаслідок ворожого артилерійського обстрілу по Приморському. Лікарі надають їм необхідну допомогу. Надійшло 20 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

07:08, 27 лютого Кулеба звернувся до українців, які виїхали під час повномасштабної війни Глава МЗС України звернувся до громадян України, які виїхали за кордон під час війни. Ми розуміємо, що деякі люди не можуть мати такого вибору через стан здоров'я чи інші особисті обставини. Але тих, хто має вибір, ми запрошуємо повернутися і допомогти Україні боротися і вижити своїм безпосереднім особистим внеском,

– сказав Дмитро Кулеба.

06:50, 27 лютого Яка ситуація на фронті: ранкове зведення Генштабу Протягом минулої доби відбулося 96 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 6 ракетних та 92 авіаційних удари, здійснив 110 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах.

Вночі окупанти вчергове атакували Україну "Шахедами".

На Куп'янському напрямку Сили оборони відбили 2 атаки противника в районах населених пунктів Іванівка, Табаївка, та ще 20 атак противника в районі населеного пункту Синьківка Харківської області.

На Лиманському – 6 атак в районі населеного пункту Терни Донецької області.

На Бахмутському напрямку – 9 атак в районах населених пунктів Іванівське та Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському – 19 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Сєверне, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районі Новомихайлівки Донецької області, де ворог 25 разів намагався прорвати оборону наших військ. Крім того, захисники відбили 8 атак окупантів у районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Побєда Донецької області.

На Запорізькому напрямку відбито 6 атак у районі населеного пункту Роботине.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи з займаних позицій. Протягом минулої доби здійснив 2 штурми позицій наших військ на лівобережжі Дніпра, успіху не мав.

Наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу агресора.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 2 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 1 пункту управління, 1 наземній станції управління БпЛА противника.

06:38, 27 лютого Макрон допускає відправку військ НАТО в Україну: втім, є нюанс Президент Франції Еммануель Макрон не виключає можливості введення військ НАТО в Україну. Водночас він наголошує на відсутності консенсусу щодо цього.

06:36, 27 лютого Росія повернула стратегічну ініціативу на фронті: в ISW сказали, що потрібно ЗСУ, щоб завадити Аналітики пишуть, що Росія повернула собі стратегічну ініціативу на фронті. Тож нібито може наступати, де і коли захоче. "Українські війська можуть позбавити Росію цих можливостей, якщо вони матимуть достатньо засобів, щоб кинути виклик російській ініціативі та проводити власні наступальні операції у 2024 році", – зазначили в ISW.

02:50, 27 лютого Макрон оголосив про коаліцію для надання Україні ракет Президент Франції анонсував коаліцію, яка займатиметься постачанням Україні ракет середньої та великої дальності та бомб. Ми переконані, що поразка Росії є необхідною для безпеки та стабільності в Європі,

– наголосив Макрон.

02:41, 27 лютого Влучань на Полтавщині не зафіксовано Очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін повідомив, що влучань на території Полтавщини не зафіксовано. Жертв та постраждалих також немає.

02:05, 27 лютого У Полтаві пролунали вибухи У Полтавській області оголосили повітряну тривогу. Уже незабаром пролунали вибухи.

01:57, 27 лютого В Європі та США виставили рахунок Росії на 300 мільярдів за злочини в Україні У понад сотні міст світу впродовж 24 та 25 лютого відбулися мирні акції. Їх присвятили другим роковинам повномасштабного вторгнення Росії в України. Один із головних закликів акцій став меседж щодо необхідності конфіскувати активи Росії #MakeRussiaPay – Змусьмо Росію заплатити. Від західних країн учасники демонстрацій вимагали конфіскувати заморожені активи Центробанку Росії, а також перерахувати відповідні кошти задля підтримки України.

00:56, 27 лютого Від кордону Молдови залетіли дрони в Україну Пізно ввечері 26 лютого стало відомо, що на територію України залетіли дрони від кордону Молдови. На це вже відреагували у Кишиневі. В Міноборони заперечили, що один з дронів-камікадзе, запущених Росією, пролетів повітряний простір Молдови.