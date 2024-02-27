Защитники поделились со СМИ видео, на котором слышно, как вопит российский командир, тщетно пытаясь давать указания своим солдатам, как “справиться” с одним – одиношеньким украинским “титаном”.

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Котигорошко отдыхает

Как рассказали военные из "Эдельвейса" удивительный бой 1 против 10 произошел в декабре 2023 года на Востоке в разгар российских наступлений на разных направлениях, в частности Авдеевском.

Тогда их побратим сумел в окопном бою сдержать самостоятельно десять оккупантов, которые наступали. На видео четко видно, что украинец находится один на позиции. Он упорно и бесстрашно забрасывает врага гранатами и обстреливает из автомата. Россияне в свою очередь настолько растеряны, что ничего не могут сделать несмотря на значительное преимущество в количестве. От страха они не только не смогли взять в кольцо одного противника, но и даже приблизиться к нему.

Известно, что украинскому воину удалось сдержать врага, пока на помощь ему не прибыли дроны и не забросали захватчиков боеприпасами, так что от них и мокрого места не осталось.

В "Эдельвейсе" рассказали, что их герой вышел из боя "живой и здоровый".

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Россияне бились в истерике

Между тем настоящая истерика случилась в радиоэфире с российским командиром. Очевидно, оккупант был ошарашен. Причем ошарашен по двум причинам – с тупости собственных подчиненных и с невероятной стойкости украинского воина.

Сначала он советовал своим солдатам окружить украинца с разных сторон. "Кто-то должен его дострелять", – говорил россиянин своим, еще не осознавая, насколько тяжелую задачу поставил перед своими подчиненными. Он советует им как можно скорее забросать украинца гранатами и использовать его укрытие для защиты от дронов.

"Один сдерживает вас десятерых! Один человек!", – вопит шокированный командир, пока на захватчиков уже начали сбрасывать боекомплекты украинские "птички".

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