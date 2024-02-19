Задержка с помощью от партнеров, в частности нерешительность американцев о выделении 61 миллиарда долларов, недружественное поведение поляков, которые блокируют границу – все это влияет на ситуацию на фронте.

Смотрите также Ситуация в Авдеевке – результат ослабления помощи Украине, и Байден это признал, – Зеленский

Ад на фронте

По словам главы государства, на нескольких участках фронта чрезвычайно тяжелая ситуация. Там, говорит президент, оккупанты скопили максимум резервов.

В то же время украинская армия страдает от недостатка вооружения. И враг этим пользуется.

Зеленский заявил, что Силы обороны имеют дефицит в артиллерии, фронтовой ПВО и дальнобойном оружии.

Мы работаем максимально с партнерами, чтобы восстановить и продлить поддержку,

– подчеркнул президент.

Справка: Напомним, что вчера Силы обороны завершили выход из Авдеевки. Украинские военные были вынуждены отойти с позиций, прежде всего, из-за нехватки снарядов, а также преимущества противника в количестве личного состава. Об этом сказал представитель Белого дома Джон Кирби. Он призвал республиканцев не колебаться с принятием пакета помощи Украине.

Зеленский побывал на передовой под Купянском

Сегодня глава государства побывал на позициях 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого, которые держат оборону на Купянском направлении.

Зеленский заслушал доклад от командиров. Так, комбриг Алексей Трубников рассказал ему об опыте применения дронов и борьбы с враждебными БПЛА с помощью РЭБ.

Одной из тем обсуждения стали вопросы обеспечения подразделений техникой и снарядами.

Уже в вечернем обращении политик поблагодарил украинские компании и партнеров, которые помогают нашей стране развивать собственное производство оружия, особенно дронов и РЭБ. По словам лидера, этого еще недостаточно, чтобы Украина могла покрыть потребности своей армии самостоятельно, однако с каждым месяцем ее возможности расширяются.

Что происходит на фронте: последние новости