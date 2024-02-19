Задержка с помощью от партнеров, в частности нерешительность американцев о выделении 61 миллиарда долларов, недружественное поведение поляков, которые блокируют границу – все это влияет на ситуацию на фронте.
Смотрите также Ситуация в Авдеевке – результат ослабления помощи Украине, и Байден это признал, – Зеленский
Ад на фронте
По словам главы государства, на нескольких участках фронта чрезвычайно тяжелая ситуация. Там, говорит президент, оккупанты скопили максимум резервов.
В то же время украинская армия страдает от недостатка вооружения. И враг этим пользуется.
Зеленский заявил, что Силы обороны имеют дефицит в артиллерии, фронтовой ПВО и дальнобойном оружии.
Мы работаем максимально с партнерами, чтобы восстановить и продлить поддержку,
– подчеркнул президент.
Зеленский побывал на передовой под Купянском
Сегодня глава государства побывал на позициях 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого, которые держат оборону на Купянском направлении.
Зеленский заслушал доклад от командиров. Так, комбриг Алексей Трубников рассказал ему об опыте применения дронов и борьбы с враждебными БПЛА с помощью РЭБ.
Одной из тем обсуждения стали вопросы обеспечения подразделений техникой и снарядами.
Уже в вечернем обращении политик поблагодарил украинские компании и партнеров, которые помогают нашей стране развивать собственное производство оружия, особенно дронов и РЭБ. По словам лидера, этого еще недостаточно, чтобы Украина могла покрыть потребности своей армии самостоятельно, однако с каждым месяцем ее возможности расширяются.
Что происходит на фронте: последние новости
- 17 февраля главком принял решение о выводе украинских подразделений из Авдеевки с целью сохранения жизни бойцов.
- Известно, что несколько защитников россияне пленили, а затем казнили. Среди них были ранены. Сейчас оккупанты проводят так называемую "зачистку" в Авдеевке.
- В то же время наступательные обороты они не сбавляют. Кроме Авдеевского направления, они также активизировались на Лиманском и Купянском направлениях. Враг предпринимает попытки продвинуться в сторону Временного Яра на Бахмутском направлении. Также активные боевые действия продолжаются и у Новомихайловки. Россияне проводят атаки в Запорожье. Кроме того, существует риск наступательных действий в направлении Угледара.