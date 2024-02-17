Ранее Владимир Зеленский отмечал, что положительное голосование американского Конгресса за выделение денег на дальнейшую военную помощь для Украины сейчас является ключевым вопросом. Об этом глава государства отмечал на брифинге после переговоров с вице-президентом США Камалой Харрис на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

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Как реагирует Зеленский на зависшее решение о помощи Украине

Журналисты поинтересовались у Зеленского, насколько критически важна для "пути Украины к победе" помощь, которая заложена в пакет, что ожидает решения Конгресса. Также они спросили у президента, имеют ли из-за этого в Украине ощущение, что ее предали.

Зеленский снова подчеркнул, что Украина очень рассчитывает на положительное решение Конгресса.

Для нас этот пакет жизненно важен. Мы не рассматриваем на сегодня альтернативы, потому что рассчитываем на США как нашего стратегического партнера, и что он останется стратегическим партнером,

– ответил Зеленский.

По его словам, деньги выделены на помощь, что заложены в проект, сами по себе они не открывают "путь к победе". Он подчеркнул, что многое зависит также от морального духа украинских военных и обычных украинцев, санкций против России, поддержки от других союзников.

"Это большая союзническая работа, работа ежедневная. Поэтому этот пакет – это путь вперед, но это еще не "победа", – отметил президент Украины.

Президент Украины отметил, что не воспринимает ситуацию в Конгрессе с решением о дальнейшей поддержке Украины как "измену".

Считаю ли я, что здесь предательская позиция? Нет, потому что я не думаю, что наш стратегический партнер может позволить себе не поддержать Украину. Я не вижу возможности для стратегического партнера занять такую позицию. Мы видим вызовы – электоральные, политические – но я не хочу их комментировать, это внутренние процессы Соединенных Штатов. Но я рассчитываю, что все же союзническая позиция останется,

– заявил Зеленский.

Что известно об альтернативном пакете помощи Украине от Палаты представителей

Известно, что 8 законодателей Палаты представителей предложили альтернативный пакет помощи Украине. Согласно ему, предусматривается всего 66,3 миллиарда долларов для Украины, Израиля и Тайваня.

Что касается помощи сугубо Украине, то она включает:

13,8 миллиарда долларов – на инициативу содействия безопасности Украины для подписания Пентагоном контрактов с американскими оборонными компаниями на поставку Киеву нового оружия и оборудования;

еще 13,4 миллиарда – поступят в Пентагон на замену вооружений, присланных в Украину из военных запасов США.

Кроме этого, проект закона, который предложили законодатели, содержит для Израиля 10,4 миллиарда долларов помощи на фоне войны против ХАМАС в Газе.