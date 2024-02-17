Правда, этот пакет помощи содержит положения по усилению безопасности границы и убеждения республиканцев, которые не одобряют оказание помощи Украине без решения вопроса границы. Принятый Сенатом США пакет помощи содержит более 95,3 миллиарда долларов для трех стран.

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Что предусматривает новый проект закона Палаты представителей

Новый проект закона предложили четверо республиканцев и такое же количество демократов. Он является сокращенной версией пакета помощи на сумму 95 миллиардов долларов, который ранее принял Сенат.

Контрпредложение Палаты представителей изымает десятки миллиардов долларов гуманитарной и экономической помощи для Украины и Газы и оставляет военную часть, которая была в законопроект Сената.

Законопроект предусматривает выделение 47,7 миллиарда на поддержку Украины,

– заявило издание.

Там отметили, что помощь Украине включает:

13,8 миллиарда долларов – на инициативу содействия безопасности Украины для подписания Пентагоном контрактов с американскими оборонными компаниями на поставку Киеву нового оружия и оборудования;

еще 13,4 миллиарда – поступят в Пентагон на замену вооружений, присланных в Украину из военных запасов США.

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Кстати, предложенный законодателями проект закона содержит для Израиля 10,4 миллиарда долларов помощи на фоне войны против ХАМАС в Газе. Из них:

4 миллиарда пойдут на израильские системы противовоздушной обороны Iron Dome и David's Sling,

еще 1,2 миллиарда – на внедрение лазерной противоракетной системы Iron Beam;

дополнительные 4,4 миллиарда долларов Пентагон получит, чтобы пополнить свои запасы оружия и оборудования, которые прислали в Израиль.

Также законопроект включает 2,4 миллиарда долларов на поддержку активизированных операций Центрального командования США в ответ на нападения поддерживаемых Ираном групп в Ираке и Сирии. Он также финансирует замену боеприпасов, которые использовались в Красном море для защиты кораблей США и международного судоходства от атак хуситов.

На Тихоокеанский регион предусмотрено: 4,9 миллиарда долларов США на поддержку Тайваня и других партнеров США в Тихом океане для сдерживания Китая. В частности, 1,9 миллиарда пойдут на пополнение вооружения, переданного Тайваню.

Дополнительные 542 миллиона долларов пойдут на решение нефинансируемых приоритетов Индийско-тихоокеанского командования США.

Маккол заявил, что Палата представителей США не проголосует за помощь Украине раньше середины марта

Председатель Комитета по иностранным делам Палаты представителей США Майкл Маккол заявил, что Палата представителей не проголосует за помощь Украине раньше, чем в середине марта 2024 года.

Я не хочу говорить от имени спикера, но я думаю, что он хочет сначала пройти через процесс ассигнований – который приведет нас к 8 марта – а потом заняться дополнительными (выделениями средств – 24 Канал),

– заявил Маккол.

Издание Reuters написало со ссылкой на республиканца, что он не внимательно читал проект закона, однако имеет опасения относительно предложенных изменений в военном финансировании.

Майкл Маккол отметил, что за законопроект проголосует Палата представителей, если ее спикер, республиканец Майкл Джонсон допустит голосование, несмотря на оппозицию со стороны активной группы законодателей, наиболее тесно связанных с 45 президентом США Дональдом Трампом.

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Что известно о пакете помощи Украине