Щоправда, цей пакет допомоги містить положення щодо посилення безпеки кордону та переконання республіканців, які не схвалюють надання допомоги Україні без розв'язання питання кордону. Ухвалений Сенатом США пакет допомоги містить понад 95,3 мільярда доларів для трьох країн.

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Що передбачає новий проєкт закону Палати представників

Новий проєкт закону запропонували четверо республіканців і така ж кількість демократів. Він є скороченою версією пакета допомоги на суму 95 мільярдів доларів, який раніше ухвалив Сенат.

Контрпропозиція Палати представників вилучає десятки мільярдів доларів гуманітарної та економічної допомоги для України та Гази та залишає військову частину, яка була в законопроєкт Сенату.

Законопроєкт передбачає виділення 47,7 мільярда на підтримку України,

– заявило видання.

Там зазначили, що допомога Україні включає:

13,8 мільярда доларів – на ініціативу сприяння безпеці України для підписання Пентагоном контрактів з американськими оборонними компаніями на постачання Києву нової зброї та обладнання;

ще 13,4 мільярда – надійдуть до Пентагону на заміну озброєнь, надісланих в Україну з військових запасів США.

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До речі, запропонований законодавцями проєкт закону містить для Ізраїлю 10,4 мільярда доларів допомоги на тлі війни проти ХАМАС у Газі. З них:

4 мільярди підуть на ізраїльські системи протиповітряної оборони Iron Dome і David's Sling,

ще 1,2 мільярда – на впровадження лазерної протиракетної системи Iron Beam;

додаткові 4,4 мільярда доларів Пентагон отримає, щоб поповнити свої запаси зброї та обладнання, які надіслали до Ізраїлю.

Також законопроєкт містить 2,4 мільярда доларів на підтримку активізованих операцій Центрального командування США у відповідь на напади підтримуваних Іраном груп в Іраку та Сирії. Він також фінансує заміну боєприпасів, які використовувалися в Червоному морі для захисту кораблів США та міжнародного судноплавства від атак хуситів.

На Тихоокеанський регіон передбачено: 4,9 мільярда доларів США на підтримку Тайваню та інших партнерів США в Тихому океані для стримування Китаю. Зокрема, 1,9 мільярда підуть на поповнення озброєння, переданого Тайваню.

Додаткові 542 мільйони доларів підуть на вирішення нефінансованих пріоритетів Індійсько-тихоокеанського командування США.

Маккол заявив, що Палата представників США не проголосує за допомогу Україні раніше середини березня

Голова Комітету із закордонних справ Палати представників США Майкл Маккол заявив, що Палата представників не проголосує за допомогу Україні раніше, ніж в середині березня 2024 року.

Я не хочу говорити від імені спікера, але я думаю, що він хоче спочатку пройти через процес асигнувань – який приведе нас до 8 березня – а потім зайнятися додатковими (виділеннями коштів – 24 Канал),

– заявив Маккол.

Видання Reuters написало з посиланням на республіканця, що він не уважно читав проєкт закону, проте має побоювання щодо запропонованих змін у військовому фінансуванні.

Майкл Маккол зауважив, що за законопроєкт проголосує Палата представників, якщо її спікер, республіканець Майкл Джонсон допустить голосування, попри опозицію з боку активної групи законодавців, найбільш тісно пов'язаних з 45 президентом США Дональдом Трампом.

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Що відомо про пакет допомоги Україні