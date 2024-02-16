Джо Байден в своем выступлении заявил, что Путин ответственен за смерть Навального. По словам президента США, это еще одно доказательство жестокости Путина, пишет 24 Канал.

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Что заявил Байден об Украине

Джо Байден заявил, что Владимир Путин преследует своих граждан и даже граждан других стран. Президент США призвал посмотреть на то, что происходит в Украине.

Эта трагедия напоминает нам, что стоит на кону. Нам необходимо продолжать финансировать Украину, чтобы Украина могла защитить себя от ужасной агрессии Путина. От его преступлений. Если мы не сможем поддержать Украину в этот критический момент, история не забудет этого. Это войдет в историю и будет иметь огромные последствия. Время идет. Часы тикают. Все мы должны понимать, что имеем дело с Путиным,

– заявил Джо Байден.

Что касается Украины, то Байден заверил, что США должны "предоставить финансирование, чтобы Украина могла продолжать защищаться".

Американский лидер напомнил, что Палата представителей США на две недели уходит в отпуск и начнет работать только 28 февраля.

Две недели! Они уходят на две недели! Что они себе думают, Боже мой!

– сказал Байден.

Он также добавил, что это увеличивает обеспокоенность и "почти панику" относительно того, что действительно ли Соединенные Штаты Америки являются надежным союзником. Джо Байден заявил, что это возмутительно.

Поэтому американский лидер добавил, что это должно произойти, что США должны помочь Украине сейчас. Ведь неспособность поддержать Украину в этот критический момент никогда не будет забыта.

Что еще заявил Байден: коротко