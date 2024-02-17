Раніше Володимир Зеленський наголошував, що позитивне голосування американського Конгресу за виділення грошей на подальшу військову допомогу для України наразі є ключовим питанням. Про це очільник держави зазначав на брифінгу після переговорів з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс на полях Мюнхенської безпекової конференції.

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Як реагує Зеленський на зависле рішення про допомогу Україні

Журналісти поцікавилися у Зеленського, наскільки критично важлива для "шляху України до перемоги" допомога, яка закладена у пакет, що очікує рішення Конгресу. Також вони запитали в президента, чи мають через це в Україні відчуття, що її зрадили.

Зеленський знову наголосив, що Україна дуже розраховує на позитивне рішення Конгресу.

Для нас цей пакет життєво важливий. Ми не розглядаємо на сьогодні альтернативи, тому що розраховуємо на США як нашого стратегічного партнера, і що він залишиться стратегічним партнером,

– відповів Зеленський.

За його словами, гроші виділені на допомогу, що закладені у проєкт, самі по собі вони не відкривають "шлях до перемоги". Він наголосив, що багато залежить також від морального духу українських військових і звичайних українців, санкцій проти Росії, підтримки від інших союзників.

"Це велика союзницька робота, робота щоденна. Тому цей пакет – це шлях вперед, але це ще не "перемога", – зазначив президент України.

Президент України зазначив, що не сприймає ситуацію у Конгресі з рішенням щодо подальшої підтримки України як "зраду".

Чи вважаю я, що тут зрадницька позиція? Ні, тому що я не думаю, що наш стратегічний партнер може дозволити собі не підтримати Україну. Я не бачу можливості для стратегічного партнера зайняти таку позицію. Ми бачимо виклики – електоральні, політичні – але я не хочу їх коментувати, це внутрішні процеси Сполучених Штатів. Але я розраховую, що все ж союзницька позиція залишиться,

– заявив Зеленський.

Що відомо про альтернативний пакет допомоги Україні від Палати представників

Відомо, що 8 законодавців Палати представників запропонували альтернативний пакет допомоги Україні. Відповідно до нього, передбачається всього 66,3 мільярда доларів для України, Ізраїлю та Тайваню.

Що стосується допомоги суто Україні, то вона включає:

13,8 мільярда доларів – на ініціативу сприяння безпеці України для підписання Пентагоном контрактів з американськими оборонними компаніями на постачання Києву нової зброї та обладнання;

ще 13,4 мільярда – надійдуть до Пентагону на заміну озброєнь, надісланих в Україну з військових запасів США.

Крім цього, проєкт закону, який запропонували законодавці, містить для Ізраїлю 10,4 мільярда доларів допомоги на тлі війни проти ХАМАС у Газі.