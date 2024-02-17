Про це президент України заявив на брифінгу після переговорів з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс на полях Мюнхенської безпекової конференції.

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Зеленський розповів про важливість позитивного голосування конгресу США

Ключове для нас питання зараз – це збереження принципової американської підтримки. Україна та наші воїни потребують і дуже очікують позитивного голосування щодо пакета підтримки, – заявив Зеленський.

Президент України подякував усім, хто усвідомлює, наскільки багато залежить від одного цього голосування.

Він зазначив, що у розмові з Гарріс наголошував на тому, яких вагомих результатів вже вдалося досягти Україні в опорі російській агресії завдяки американській допомозі, зокрема ППО.

"Американські Patriot – це найбільш надійний захист життя людей від російського терору. І кожна система Patriot не лише рятує сотні й тисячі життів, але й дозволяє нормально працювати нашим містам, а отже і нашій економіці… Потрібно додати Україні більше економічної самостійності, і питання ППО для цього – основне", – наголосив глава держави.

Крім цього Володимир Зеленський додав, що на переговорах розповів Камалі Гарріс про ситуацію на фронті. Також він розповів їй про можливості і перспективи України за умови достатньої підтримки з боку союзників та про "трансформації нашої держави, зокрема рішення, які можуть збільшити нашу стійкість".

Про що говорила Гарріс

Сама ж Гарріс у своїй промові акцентувала на різниці потенціалів України і Росії. Також вона наголосила, що попри цю разючу різницю Україна, у тому числі завдяки підтримці партнерів, здобула низку видатних успіхів.

За її словами, підтримувати нашу державу – у їхніх стратегічних інтересах.

"Історія свідчить, що якщо дозволити агресору, як Путін, безкарно загарбувати землі – вони на тому не зупиняються, а інші агресори починають почуватися впевненіше", – наголосила Гарріс.

Як зазначила Гарріс, у США є лише один план "А", як допомогти Україні і забезпечити її усім необхідним. Чиновниця наголосила, що у Конгресі США є двопартійна підтримка щодо надання подальшої допомоги Києву.

Я переконана, що пакет додаткової допомоги, який зараз перебуває на розгляді у Палаті представників, якщо його поставити на голосування, то він буде прийнятий,

– наголосила Гарріс.

Віцепрезидентка США запевнила, що вона разом з президентом Джо Байденом працюватиме над забезпеченням ресурсів, які потрібні України для досягнення успіху.

"Президент Байден і я продовжимо працювати над тим, щоби забезпечити для вас зброю і ресурси, необхідні для успіху. Ми також продовжимо підтримувати ваші зусилля для забезпечення справедливого і сталого миру. Ми працюватимемо над тим, щоби Росія сплатила за завдані Україні збитки. Ми хочемо, щоб у підсумку Україна вийшла з цієї війни вільною, демократичною і незалежною державою… Ми будемо поруч з вами стільки, скільки буде необхідно", – сказала Камала Гарріс.

Палата представників США "пішла на канікули": що відомо

Палата представників США пішла на канікули до кінця лютого, так і не розглянувши вже схвалений у Сенаті пакетний проєкт з фінансуванням на допомогу Україні.

У Білому домі одразу відреагували. Так, Ендрю Бейтс повідомив, що Джонсон оголосив канікули "замість того, щоб покласти край шкоді, яку він завдає нашій національній безпеці".

За словами представника Білого дому, Джонсон продовжує зміцнювати криваві військові зусилля Росії та іранський режим на шкоду американській національній безпеці, робочим місцям у США та нашим найближчим альянсам країни.

Президент США Байден ТЕЖ прокоментував таке рішення Палати представників. Він наголосив, що "нездатність підтримати Україну в цей критичний момент ніколи не буде забута".