Український лідер заявив, що наш спротив за підтримки партнерів зупинив знищення світового порядку, заснованого на правилах. Основні тези з виступу президента – читайте у тексті 24 Каналу.

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Що сказав Зеленський на Мюнхенській конференції

2024 рік повинен стати часом повного відновлення світопорядку, заснованого на правилах,

– заявив Зеленський.

Президент пояснив, що не правила, які визначають світове життя, мають залишитись в минулому, а радше Росія, яка не поважає правила, повинна залишитись в минулому. Український лідер заявив, що ми можемо забезпечити це, роблячи все, що потрібно.

Президент назвав міфи росіян, які похитнула Україна

Володимир Зеленський сказав, що немає нікого, для кого б війна у Європі не становила загрози. Адже це війна Кремля проти всіх правил загалом.

Якщо ми не будемо діяти зараз, то Путін зможе зробити наступні роки катастрофічними, катастрофічними для інших націй також. Розвідувальна спільнота знає про це,

– сказав президент України.

Він заявив, що Україна похитнула міфи, якими Росія намагалась спотворити реальність і у які, на жаль, вірив світ:

перший міф про те, що країна-окупант може захопити іншу країну за декілька днів або тижнів, коли захоче. Українці тримаються вже 724 день;

другий міф – про Україну як про нереальну державу. В Росії почався величезний заколот, який призвів до захоплення міст, внутрішніх боїв та озброєного маршу на Москву – це типова ознака неспроможної держави.

Ми зруйнували міф, що нібито російське озброєння мало переваги над західним. Насправді Росія поступається в усіх вимірах. Ось чому Путін вперше в російській історії поклонився до Ірану та Північної Кореї за допомогою. Був міф, що Європа занадто слабка, щоб захопити себе, натомість Європа стала глобальною силою, долаючи залежності від Росії,

– заявив Зеленський.

Президент України сказав:

українці на полі бою вже " довели, що ми можемо змушувати Росію відступати " й цим зруйнували "ключовий російський міф про те, що Україна не може перемогти у цій війні";

" й цим зруйнували "ключовий російський міф про те, що Україна не може перемогти у цій війні"; "ми можемо повернути нашу землю, і Путін може програти. І це вже ставалось більш ніж один раз на полі бою. Наші дії обмежуються лише достатністю та дальністю наших засобів ураження. Але це не залежить від нас. І ситуація в Авдіївці це підтверджує".

Що сказав український лідер про Авдіївку

Володимир Зеленський заявив, що утримання України в штучному дефіциті озброєнь, зокрема – артилерії та засобів дальнього ураження, "дозволяє Путіну адаптуватись до теперішньої інтенсивності бойових дій".

Це самоослаблення демократій підриває наші спільні результати,

– заявив Зеленський.

Президент пояснив, що Росія має тільки одну військову перевагу на полі бою – повне знецінення людського життя та постійні "м'ясні штурми".

У Путіна є дві опції: бути підсудним у Гаазі або вбитим одним із його спільників

За словами президента, можна мати різне ставлення до міжнародних інституцій, але ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Путіна за викрадення і примусову депортацію дітей з України чітко демонструє, де має закінчитися його кар'єра.

У нього є тільки дві опції: бути підсудним у Гаазі або вбитим одним із його спільників, які зараз вбивають для нього,

– сказав Зеленський.

Президент додав, що ми повинні "робити не щось, а все, що є можливим, щоби завдати поразки агресору".

"Будь ласка, пам'ятайте, що диктатори на канікули не йдуть", – заяви Зеленський.

Український лідер пригадав, що:

Путін – це монстр, який вторгнувся до України та вбив тисячі людей. Путін мордував чеченців та сирійців, вторгся до Грузії, наказав страчувати опонентів, як у Росії, так і в серці Лондона та Берліну. Путін лише вчора, 16 лютого, Путін замордував ще одного лідера опозиції – Навального;

нам потрібно закрити всі прогалини у санкціях проти Росії;

Путін має бути позбавлений можливості маніпулювати будь-ким у світі. Адже Росія нехтує статутом ООН.

Володимир Зеленський пригадав про формулу миру України й Перший Глобальний саміт миру, який запланований у Швейцарії. Там світ має вирішити, як відновити повну силу світового порядку, заснованого на правилах, які майже знищила Росія.

Не запитуйте в України, коли закінчиться війна. А запитуйте, чому Путін досі в змозі її продовжувати,

– сказав Зеленський.

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