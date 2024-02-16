Про це 24 Каналу розповів дипломат, колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін, зауваживши, що Мюнхенська безпекова конференція цього року буде складною.

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Одна з тем, які будуть обговорювати – бажання Ізраїлю атакувати місто Рафах, яке розташоване на кордоні з Єгиптом. Європейці та американці публічно виступають проти такої атаки. Зараз тривають непрості перемовини. І атака на Рафах може стати точкою неповернення у великій війні на Близькому Сході.

Дуже важливо показати, що світ почав перезавантажуватися саме з війни російського режиму проти нас. Як би нас інші речі не відволікали, саме від цього піде відрахунок для нової європейської системи безпеки,

– сказав Клімкін.

Крім того, в Єропі є велика стурбованість щодо майбутнього у Сполучених Штатах. Ніхто не знає, як закінчаться вибори в США. Тим паче що Трамп вже багато чого наговорив. Хоч варто розуміти, що він є емоційною людиною і говорить різні речі.

Чого Україні очікувати від Мюнхенської конференції

Як наголосив Клімкін, Україні важливо, аби європейські партнери були готовими підняти ставки та надати Україні усе, що буде необхідним. Йдеться і про зброю, і про фінансову допомогу тощо. Це особливо важливо на тлі турбулентності з військовою допомогою від США.

Одночасно Україні потрібно працювати над просуванням шляху вступу до НАТО. Хоча варто усвідомлювати, що навряд чи на Мюнхенській конференції буде суттєвий прогрес у цьому питанні. Міжнародні партнери поки не готові до цього рішення.

Також важливою темою буде Берлінська конференція з відновлення України, яка відбудеться на початку літа. Тем більш ніж достатньо,

– підкреслив Клімкін.

Мюнхенська конференція з безпеки: коротко