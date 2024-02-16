Об этом 24 Каналу рассказал дипломат, бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, заметив, что Мюнхенская конференция по безопасности в этом году будет сложной.

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Одна из тем, которые будут обсуждать – желание Израиля атаковать город Рафах, который расположен на границе с Египтом. Европейцы и американцы публично выступают против такой атаки. Сейчас продолжаются непростые переговоры. И атака на Рафах может стать точкой невозврата в большой войне на Ближнем Востоке.

Очень важно показать, что мир начал перезагружаться именно с войны российского режима против нас. Как бы нас другие вещи не отвлекали, именно от этого пойдет отсчет для новой европейской системы безопасности,

– сказал Климкин.

Кроме того, в Европе есть большая обеспокоенность относительно будущего в Соединенных Штатах. Никто не знает, как закончатся выборы в США. Тем более что Трамп уже много чего наговорил. Хотя стоит понимать, что он является эмоциональным человеком и говорит разные вещи.

Чего Украине ожидать от Мюнхенской конференции

Как отметил Климкин, Украине важно, чтобы европейские партнеры были готовы поднять ставки и предоставить Украине все, что будет необходимо. Речь идет и об оружии, и о финансовой помощи и т.п. Это особенно важно на фоне турбулентности с военной помощью от США.

Одновременно Украине нужно работать над продвижением пути вступления в НАТО. Хотя стоит осознавать, что вряд ли на Мюнхенской конференции будет существенный прогресс в этом вопросе. Международные партнеры пока не готовы к этому решению.

Также важной темой будет Берлинская конференция по восстановлению Украины, которая состоится в начале лета. Тем более чем достаточно,

– подчеркнул Климкин.

Мюнхенская конференция по безопасности: кратко