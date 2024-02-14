Об этом 24 Каналу рассказал экс-министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, отметив, что Мюнхенская конференция по безопасности уже давно превратилась в форум, который закладывает тренды в глобальной безопасности на год или даже на годы.

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Роль этой конференции до сих пор остается важной. Но в последнее время она все более сдвигается в сторону проведения двусторонних закрытых мероприятий. Эта площадка помогает всем делегациям встретиться и обсудить насущные вопросы.

Чего ожидать от нынешней Мюнхенской конференции в этом году

Как отметил Пристайко, в 2007 году Владимир Путин сделал наглую речь, где критиковал так называемый "однополярный мир". Уже сейчас большинство обозревателей считают, что нужно было серьезно воспринять его слова – и готовиться к российской агрессии.

Если бы мы серьезно относились к этому, то сейчас не находились бы в такой ситуации. Ведь начали бы готовиться к этой войне много-много лет назад. Сейчас мы видим, что Путин, судя по недавнему его интервью, не отказывается от своих планов,

– сказал Пристайко.

Международным партнерам нужно осознать, что мы постепенно входим в затяжную войну. И сейчас важно найти ответ на вопрос – как Украине выжить в таких условиях. Скорее всего, об этом и будет разговор на Мюнхенской конференции по безопасности.

Бесспорно, Украина будет продвигать свою повестку дня на форуме. Сейчас чрезвычайно важно договориться о дальнейших поставках оружия.

Мы входим в долгую и затяжную войну. Каким образом будем выживать в этой войне? Об этом будет разговор. На одной из Мюнхенских конференций Украину фактически признали кандидатом на членство в НАТО. У них это называется "страна-аспирант". Это те шаги, которые нужны Украине. Я уверен, что на этот раз нам получится продвинуть нашу повестку дня на разных направлениях. Но сейчас нас больше всего интересует физическое выживание и прежде всего получение оружия,

– подчеркнул Пристайко.

Мюнхенская конференция по безопасности: коротко